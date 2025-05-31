«الجدول المزدحم» يُؤثر سلباً على لاعبي التنس!



باريس (رويترز)



ظهرت علامات الإرهاق على داريا كاساتكينا في الأسابيع الأخيرة وسط جدول مباريات مزدحم لكنها شقت طريقها للدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لتعود للطريق الصحيح، وفازت اللاعبة المولودة في روسيا والمصنفة 17، والتي تمثل أستراليا حالياً، على باولا بادوسا بمجموعتين متتاليتين لتصل إلى دور 16 في رولان جاروس.

كانت هذه أفضل نتيجة لها منذ أشهر بعد خسارتها في الأدوار الأولى في كل من بطولاتها السبع الأخيرة هذا العام.

وقالت كاساتكينا في مؤتمر صحفي «شعرت ببعض علامات الإرهاق مؤخراً».

وأضافت «كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة بعض الشيء بالنسبة لي، لم أستطع أن أجد إيقاعي في الملعب، شعرت ببعض الفتور وأشياء من هذا القبيل، أنا سعيدة حقاً لأنني عدت إلى المسار الصحيح هنا في رولان جاروس، ألعب بشكل أفضل كثيراً، وأشعر بتحسن كبير في الملعب، أعتقد أن هذا هو الأهم، خاصة الآن».

وقالت المصنفة 17 عالمياً، إن الجدول المزدحم لم يترك لها وقتاً كافياً للتعافي على مدار العام مكررة آراء زميلها الأسترالي أليكس دي مينو.

ودعا اللاعب الأسترالي هذا الأسبوع إلى موسم أقصر، وقال، إنه يشعر بالإرهاق بعد خسارته في الدور الثاني في مباراة من خمس مجموعات.

وانطلق الموسم ببطولة كأس يونايتد للفرق المختلطة في ديسمبر بعد 33 يوماً من ختام نهائيات كأس ديفيز في إسبانيا، وتسلطت الأضواء في السنوات الأخيرة على جدول منافسات بطولات المحترفين المزدحم والمرهق.

وقالت كاساتكينا «أتفق مع أليكس لأن جدول المنافسات شاق للغاية، أعني أن جدولنا مزدحم جداً، لا يوجد مكان لأي شيء آخر».

وأضافت «أعتقد أن الجميع يمكنهم أن يتفهموا أنك في بعض الأحيان لا تريد الاستيقاظ للذهاب إلى عملك، إنه أمر طبيعي، كلنا بشر، يمكن أن يحدث ذلك، يمكن أن يحدث أن يشعر الشخص الذي يسافر حول العالم طوال الوقت ويبذل قصارى جهده ويعيش حياة لاعب التنس، أحياناً بهذا الشعور بأنه متعب. وأنك في بعض الأحيان لا تكون متحمساً للغاية للذهاب إلى الملعب».