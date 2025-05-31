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الرياضة

رحلة «اللاعب 17» تنتهي مع الأهلي!

رحلة «اللاعب 17» تنتهي مع الأهلي!
31 مايو 2025 20:46

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن النادي الأهلي المصري رسمياً رحيل لاعب وسط الفريق عمرو السولية، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.
وذكر الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي أنه يعبر عن شكره الخالص للاعب وسط الفريق عمرو السولية بعد نهاية تعاقده.
وأضاف: «نثمن ما قدمه على مدار سنوات طويلة كان خلالها في مقدمة اللاعبين الملتزمين والمعروف عنهم الإخلاص والعطاء غير المحدود، والعمل على تحقيق مصلحة الفريق».
وأوضح الأهلي أن السولية بذل جهوداً كبيرة مع زملائه وساهم في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات وإسعاد جماهير الأهلي.
وأوضح أن السولية كان نموذجاً يقتدي به الشباب الصاعد في الروح والانضباط والتعاون مع كل منظومة الفريق. وختم «سيظل عمرو السولية واحداً من أبناء النادي وجزءاً من عائلة الأهلي، إذ يتمنى النادي التوفيق للاعبه في خطواته القادمة، وأن يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلاً، وتتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق».
وفي وقت سابق قال السولية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «جمهور الأهلي، جاءت لحظة الوداع، أعلن انتهاء مشواري مع النادي الأهلي، تسع سنوات ونصف السنة، منذ اليوم الأول لي داخل جدران النادي الأهلي المصري كنتم الداعم لي في كل لحظة وفى كل مكان، لدينا الكثير من الذكريات التي عشناها سوياً، ولحظات الفرحة والتتويج بالبطولات».
وأضاف: «فخور بما حققته مع النادي، 342 مباراة سجلت 34 هدفاً، وصنعت 29 هدفاً، وحققت 24 بطولة، كل الشكر لجمهور النادي الأهلي وكل من زاملته داخل الملعب كل الشكر لكل فرد داخل المنظومة».
وأوضح: «اليوم انتهت رحلتي مع النادي الأهلي، فخور بما قدمته فخور بالرحلة من البداية للنهاية أتمنى أكون أديت رسالتي على أكمل وجه».
وختم: «رسالة أخيرة لكل عمال المهمات في النادي الأهلي، شكراً على حبكم على مدار تسع سنوات ونصف السنة، قضيت بينكم أحلى الأوقات واللحظات وكلها حب وأخوة، انتهت رحلة اللاعب رقم 17 مع الأهلي».

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