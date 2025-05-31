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الرياضة

«تعديل» في نظام «أبطال أوروبا»

«تعديل» في نظام «أبطال أوروبا»
31 مايو 2025 21:37

 
ميونيخ (د ب أ)

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تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تعديلاً طفيفاً في المستقبل، حيث تتمتع الفرق الثمانية الأولى في مرحلة الدوري بميزة اللعب على أرضها في مباراة الإياب من مباريات خروج المغلوب ضد الفرق ذات التصنيف الأضعف، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «بيلد» الألمانية.
وشهد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكبر تغيير له منذ أن أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) البطولة في عام 1992، وجرى تحويل المسابقة إلى دوري واحد كبير مكون من 36 فريقاً بدلاً من الشكل السابق الذي كان يتألف من عدة مجموعات.
لكن الفرق الثمانية الأولى حصلت على ميزة اللعب على أرضها فقط في مباراة الإياب في دور الـ16، وليس الأدوار النهائية من البطولة القارية.
لكن مازال يتعين على اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموافقة على خطة لجنة مسابقات الأندية لتعديل هذه القاعدة، وهو الأمر الذي يعتبر إجراء شكلياً.
ولم يتم تحديد التغييرات المحتملة الأخرى، مثل الانتقال مباشرة إلى ركلات الترجيح بدلا من الوقت الإضافي.

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