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الرياضة

إغلاق ساحة الجماهير في ميونيخ قبل نهائي «أبطال أوروبا»

إغلاق ساحة الجماهير في ميونيخ قبل نهائي «أبطال أوروبا»
31 مايو 2025 21:41

 
ميونيخ (د ب أ)

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أغلقت ساحة الجماهير في المتنزه الأولمبي في ميونيخ قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، بعد امتلاء الساحة عن بكرة أبيها.
وقال متحدث باسم مدينة ميونيخ اليوم السبت إنه جرى السماح لحوالي 20 ألف مشجع بمشاهدة النهائي الأوروبي على شاشة عملاقة داخل الساحة.
وبحسب الشرطة الألمانية اندلعت اشتباكات في محطة مترو الجامعة وتم استخدام رذاذ الفلفل لتفرقة الجماهير. كما اضطر أحد قطارات مترو الأنفاق في ميونيخ إلى التوقف اضطرارياً، مما تسبب في تأخير وصول الجماهير إلى المباراة النهائية في ملعب أليانز أرينا، دون أن يتم معرفة السبب في البداية. 

 

ألمانيا
ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
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