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الرياضة

صدارة خماسية لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج

البطولة تشهد منافسات قوية (الاتحاد)
1 يونيو 2025 01:16

معتصم عبدالله (دبي)

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جريبينف ونيكوكار ينفردان بصدارة «دبي المفتوحة للشطرنج»

اختتمت الجولة الرابعة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، في نسختها الخامسة والعشرين، والمقامة في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بصدارة خمسة لاعبين برصيد 3.5 نقطة من أصل أربع جولات.
وشهدت الطاولة الأولى، تعادل الأستاذين الدوليين الكبيرين، بطل النسخة الماضية محمد مرادلي، والروسي أليكسي جريبينف، مما أتاح الفرصة لثلاثة لاعبين آخرين للحاق بصدارة البطولة، بعد تحقيقهم الفوز في الجولة الرابعة، يتقدمهم المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير نيهال سيرين بفوزه على بارخوف يائير، والأستاذ الدولي روهيت كريشنا بفوزه على مواطنه الهندي إنيان بويا، إلى جانب الأستاذ الدولي الكبير بهارات سوبارامانيام بعد تغلبه على مواطنه إيلامبارث.
وعلى صعيد لاعبي الإمارات، حقق بطل العرب الأستاذ الدولي عمران الحوسني تعادله الثالث في البطولة أمام الأستاذ الدولي من أندورا، سامويل تيموثي.
أما في الفئة B من البطولة، انفرد بالصدارة لاعبان بالعلامة الكاملة (4 من 4)، وهما الإيراني وأستاذ الاتحاد الدولي مهدي نيكوكار بعد فوزه على الصيني زهانج زهي، والبنغالي وأستاذ الاتحاد الدولي رحمن سيد بفوزه على الهندي فندان ألنكار. 
في المقابل، اكتفى أستاذ الاتحاد الدولي الإماراتي أحمد فريد بالتعادل في الجولة الرابعة.
وتشهد الجولة الخامسة من البطولة في فئة A مواجهات حاسمة لكسر شراكة الصدارة، إذ يلتقي المصنف الأول نيهال سيرين ببطل النسخة الماضية محمد مرادلي على الطاولة الأولى، فيما تجمع الطاولة الثانية الروسي غريبينف أليكسي بالهندي بهارات، وتضم الثالثة لقاء الهندي روهيت كريشنا مع زيمليانسكي إيفان. أما في الفئة B، فيلتقي على الطاولة الأولى اللاعبان المتصدران بالعلامة الكاملة، الإيراني نيكوكار والبنغالي رحمن سيد، في صراع مباشر على الصدارة.

بطولة دبي المفتوحة للشطرنج
دبي
نادي دبي للشطرنج والثقافة
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