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الرياضة

سان جيرمان والإنتر يدفعان بالقوة الضاربة في نهائي «أبطال أوروبا»!

سان جيرمان والإنتر يدفعان بالقوة الضاربة في نهائي «أبطال أوروبا»!
31 مايو 2025 22:38

ميونيخ (أ ب)

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كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي والإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان الإيطالي عن تشكيل فريقيهما في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب أليانز أرينا بموينيخ.
وكان إنتر ميلان خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في 2023، كما خسر سان جيرمان النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني في 2020.
ودفع إنريكي في التشكيل الأساسي بجيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، وفي الدفاع أشرف حكيمي وماركينيوس وويليان باتشو ونونو مينديش، وفي خط الوسط: جواو نيفيز وفيتينيا وفابيان رويز، وفي الهجوم: ديزيري دوي وعثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا.
أما تشكيل إنتر ميلان فجاء على النحو التالي: يان سومر في حراسة المرمى، وفي الدفاع: بنجامين بافار وفرانشيسكو أتشيربي وأليساندرو باستوني، وفي خط الوسط: دينزيل دومفريس ونيكولو باريلا وهاكان تشالهان أوغلو وهنريك مخيتاريان وفيديريكو ديماركو، وفي الهجوم: ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.
ويطمح إنتر ميلان لحصد لقبه الرابع في دوري الأبطال فيما يبحث العملاق الباريسي عن لقبه القاري الأول. 

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
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