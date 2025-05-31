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الرياضة

فوز كاسح على الإنتر.. سان جيرمان يُتوج بـ «أبطال أوروبا»

فوز كاسح على الإنتر.. سان جيرمان يُتوج بـ «أبطال أوروبا»
1 يونيو 2025 01:04


ميونيخ (أ ف ب)

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توّج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الكبير على إنتر ميلان الإيطالي 5-0، في المباراة النهائية على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ.
وسجل مدافع إنتر السابق الدولي المغربي أشرف حكيمي (13) وديزيريه دويه (20 و63) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (73) والبديل سيني مايولو (87) أهداف باريس سان جيرمان الذي عوض خسارته النهائي الأول قبل خمسة أعوام في لشبونة امام بايرن ميونيخ الالماني، وبات ثاني فريق فرنسي يظفر بلقب المسابقة بعد مارسيليا عام 1993 على حساب القطب الثاني لميلانو أيه سي ميلان 1-0 في ميونيخ أيضاً، ولكن على ملعبه الأولمبي القديم «أولمبياشتاديون».

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
ميونيخ
مارسيليا
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