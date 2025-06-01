إنزاجي فخور بلاعبي إنتر ميلان!

ميونيخ (د ب أ)



حاول سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان تسليط الضوء على بعض الإيجابيات، بعد الخسارة المذلة لفريقه أمام باريس سان جيرمان صفر- 5، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حقق باريس اللقب بفوز بفارق قياسي من الأهداف، وذلك بعد عامين من سقوط إنزاجي ولاعبيه بالخسارة في نهائي آخر أمام مانشستر سيتي.

لكن العودة القوية للفريق الإيطالي أمام برشلونة في نصف النهائي ستبقى محفورة في ذاكرة الجماهير، رغم الموسم الصفري لإنتر ميلان بعد تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء «باريس استحق الفوز بالمباراة والتتويج بالكأس، نشعر بخيبة أمل، لكننا خضنا مشواراً رائعاً حتى المباراة النهائية».

وأضاف «أنا فخور بلاعبي فريقي رغم أننا لم نقدم أداءً جيداً، ووجهت الشكر للاعبي إنتر ميلان على الجهد الذي بذلوه طوال الموسم، صحيح لم نفز بأي لقب، لكنني فخور بكوني مدربهم».

وبدا إنتر ميلان فريقا ضعيفا طوال المباراة، بعكس حاله في المباراة النهائية لعام 2023، عندما خسر بهدف أمام مانشستر سيتي.

وأضاف إنزاجي «يجب أن نتعلم من الهزائم لنصبح أقوى، الخسارة تؤلمنا مثل خسارة نهائي إسطنبول، كانت مباراة مختلفة، تفوق باريس على مستوى الاستحواذ دائماً، بينما كنا بحاجة لتقديم أداء أفضل».

وختم مدرب الإنتر تصريحاته «بذلنا قصارى جهدنا للوصول للنهائي، ولعبنا 58 مباراة هذا الموسم، بالتأكيد نشعر بالحزن وخيبة أمل، لكن اللاعبين بذلوا كل ما لديهم من جهد».

من جانبه، أبدى يان سومر، حارس إنتر ميلان دهشته من سيطرة باريس سان جيرمان منذ بداية المباراة، وقال الحارس السويسري الدولي «استعدادنا للمباراة كان جيداً، لكن بدا واضحاً منذ الدقائق الأولى أنها ستكون مباراة صعبة».

وأضاف سومر «سأبقى فخوراً بما قدمناه هذا الموسم بعد مشوار طويل وشاق، لقد نجحنا في كثير من الأمور».