«الفاصلة» تُهدي لوس أنجلوس بطاقة «مونديال الأندية»

لوس أنجلوس ( رويترز)



أحرز دينيس بوانجا هدفاً في الوقت الإضافي ليقود فريقه لوس أنجلوس إف. سي الأميريكي إلى الفوز 2-1 على كلوب أميركا المكسيكي في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة القدم على ملعب «بي.إم.أوه» في لوس أنجلوس.

وأحرز بوانجا الذي قاد معظم هجمات لوس أنجلوس في المباراة، هدف الفوز في الدقيقة 115، بعد أن أطلق تسديدة قوية اصطدمت وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، حصل كلوب أميركا على ضربة جزاء في الدقيقة 62، عندما راجع الحكم ويلتون سامبايو تقنية حكم الفيديو، ليحتسب خطأ ارتكبه مارك ديلجادو على إريك سانشيز.

وتقدم البديل برايان رودريجيز الذي شارك في 64 مباراة مع لوس أنجلوس بين عامي 2019 و2022، ليسدد ركلة الجزاء في مرمى الحارس هوجو لوريس.

وضغط لوس أنجلوس بقوة في محاولة للعودة في النتيجة، وأثمر ضغطه عن تسجيل هدف التعادل، عندما وضع إيجور جيسوس الكرة بضربة رأس في الشباك من ركلة ركنية في الدقيقة 89 مسجلاً هدفه الأول مع الفريق، ويأخذ المباراة إلى الوقت الإضافي.

وتأهل الفريق الأميركي إلى كأس العالم للأندية، وسيلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي.

وأقيمت المباراة الفاصلة لتحديد الفريق رقم 32 في كأس العالم للأندية، بعد طرد نادي ليون من البطولة في مارس الماضي بسبب خرق قواعد الملكية، كما تم رفض استئناف النادي المكسيكي في محكمة التحكيم الرياضية.

وتقام كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقاً في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة، ويبلغ مجموع جوائزها مليار دولار.