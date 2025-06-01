إنريكي.. «أفراح غامرة» بـ «ذكريات راحلة»!

ميونيخ (د ب أ)



رفعت جماهير باريس سان جيرمان لافتة ضخمة تكريماً لابنة المدرب لويس إنريكي الراحلة، زانا، بعد تتويج الفريق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد سنوات طويلة من الإخفاق.

غير إنريكي قميصه بعد الفوز الساحق على إنتر ميلان 5 - صفر، بقميص آخر يحمل صورة ابنته التي توفيت بسرطان العظام عام 2019 عن عمر يناهز 9 سنوات.

وقال إنريكي للصحفيين بعد المباراة «زانا لم تفارقنا بل هي معنا باستمرار، ونفكر فيها دائماً».

وحضرت ابنة المدرب الإسباني فوز والدها بلقب دوري أبطال ضمن الثلاثية التي حققها برشلونة في عام 2015، لكن تتويجه هذه المرة تجاوز به فترة عصيبة شهدت استقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل وفاتها.

وأثار إنريكي ضجة بعودته مجددا لقيادة منتخب إسبانيا، ثم الخروج المخيب من كأس العالم 2022، قبل أن يُتوج المنتخب الإسباني بلقب «يورو 2024»، مما هدد بزوال إرث إنريكي في مشواره التدريبي.

لكن إنريكي بنى فريقاً قوياً في باريس سان جيرمان منذ توليه المسؤولية في 2023، وتخلى عن الهوس بالنجوم والأسماء الرنانة، وقاد بخبراته الفنية الفريق الباريسي للتتويج باللقب الأوروبي، بعد فوز قياسي في المباراة النهائية.

وأضاف مدرب سان جيرمان «لم يتوقع أحد الفوز بهذه النتيجة، ضغطنا بقوة، وقدمنا أداءً مذهلاً، وسعداء للغاية، حققنا هدفنا وطموحنا».

وبعد رفع كأس البطولة، ألقى لاعبو سان جيرمان برئيس النادي ناصر الخليفي في الهواء، حيث تحول النادي معه بشكل جذري منذ توليه المسؤولية في 2011، عندما كان باريس بطلا للدوري الفرنسي مرتين فقط في تاريخه.

وأصبح باريس سان جيرمان الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الفرنسي برصيد 13 مرة، لكن هدفه الأكبر بالفوز بدوري أبطال أوروبا بات حلماً بعيداً مع قدوم ليونيل ميسي ورحيله بعد أسوأ فترة في مسيرة النجم الأرجنتيني بين عامي 2021 و2023، وغير ناصر الخليفي استراتيجيته وركز على الاستثمار في استقطاب المواهب الشابة بعد رحيل الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي، وحققت هذه الاستراتيجية الجديدة نجاحاً باهراً بتحقيق أول ثلاثية في تاريخ الأندية الفرنسية.