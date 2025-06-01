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الرياضة

ميونيخ تصدم إنتر ميلان.. «فائز جديد» للمرة الخامسة في «أبطال أوروبا»

ميونيخ تصدم إنتر ميلان.. «فائز جديد» للمرة الخامسة في «أبطال أوروبا»
1 يونيو 2025 12:32

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تُوج باريس سان جيرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الساحق 5-0 على إنتر ميلان الإيطالي في ميونيخ.
ويكمل الفوز التاريخي ثلاثية تاريخية للفريق الباريسي، الذي سبق له حصد الدوري الفرنسي وكأس فرنسا موسم 2024-2025، وخسر أمام بايرن ميونيخ في ظهوره النهائي الوحيد السابق في لشبونة عام 2020، وبهذا الإنجاز أصبح سان جيرمان ثاني فريق فرنسي يرفع كأس «الشامبيونزليج»، بعد أولمبيك مارسيليا عام 1993. 
وحسم الباريسيون المباراة النهائية الثانية لكأس أوروبا بين فريق فرنسي وآخر إيطالي، بعد تغلب مارسيليا على ميلان 1-0 في الملعب الأولمبي في ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، وكان نهائي سان جيرمان أمام إنتر الخامس في ميونيخ، حيث أسفرت جميعها عن فائز جديد بالبطولة.
وفي نهائي موسم 1978-1979، فاز نوتنجهام فورست على مالمو بهدف، وفي 1992-1993، تفوق مرسيليا على ميلان بهدف، وفي نهائي 1996-1997، رجحت كفة بوروسيا دورتموند على يوفنتوس 3-1، وفي 2011-2012، فاز تشيلسي على بايرن ميونيخ 4-3 بركلات الترجيح.

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
ميونيخ
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