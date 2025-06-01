تعرف على مكافأة سان جيرمان بعد التتويج بـ «أبطال أوروبا!



معتز الشامي (أبوظبي)



شهد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم زيادة العدد من 32 إلى 36 فريقاً، كما ارتفعت قيمة جوائز البطولة أيضاً، لتتجاوز ملياري جنيه إسترليني، مقارنة بـ 1.74 مليار في الموسم الماضي.

ونال سان جيرمان المتوج باللقب على حساب الإنتر 82 مليون جنيه إسترليني، مع حصول إنتر على مبلغ مماثل تقريباً، ويأتي فارق الجوائز نتيجة لاختلاف أداء الناديين في مرحلة الدوري، حيث احتل الإنتر المركز الرابع، وفاز بـ 6 مباريات، وهو ما يعني أنه حصل على مكافآت كبيرة للمباريات التي فاز بها ولإنهائه الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى، وفي المقابل، فاز سان جيرمان بـ 4 مباريات فقط في الدوري، وفشل في الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى وبالتالي تقلصت المكافأة.

وحصل كل نادٍ تأهل لمرحلة الدوري على ما يقرب من 16 مليون جنيه إسترليني، وهو أقل بقليل من 18.5 مليون التي حصل عليها تشيلسي للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وحصل كل فريق مقابل الفوز في مرحلة الدوري على 1.8 مليون، في حين يحصل على 590 ألفاً في حال التعادل.

وكان هناك مبلغ إضافي 1.7 مليون جنيه إسترليني لإنهاء مرحلة الدوري ضمن الثمانية الأوائل، بينما حصد كل مركز من المراكز المتبقية في جدول الدوري 233 ألفاً.

وبالتالي، حصل يونج بويز، الذي احتل المركز السادس والثلاثين، على 233 ألف جنيه إسترليني، في حين حصل سلوفان براتيسلافا، الذي احتل المركز الخامس والثلاثين، على 466 ألفاً، وتصدر ليفربول مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقاً، وبالتالي حصل على 8.4 مليون جنيه إسترليني.

منح الاتحاد الأوروبي الفرق التي وصلت إلى دور الستة عشر أكثر من 9 ملايين جنيه إسترليني، والفرق التي وصلت إلى ربع النهائي 10.7 مليون، والفرق التي وصلت إلى نصف النهائي 12.9 مليون، بالنسبة للنهائيات، يحصل الخاسرون على 16 مليوناً، والفائزون على 21.5 مليون جنيه إسترليني.