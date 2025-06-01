«سباق دلما التاريخي» يُتوج الفائزين في المسابقات الشعبية والرياضية



منطقة الظفرة (الاتحاد)



كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي بدورته الثامنة الجهات المشاركة في المهرجان، تقديراً لمساهمتها في إثراء فعاليات المهرجان الذي انطلق 16 مايو الماضي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد التكريم ممثلون لكل من دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، شرطة أبوظبي، هيئة البيئة أبوظبي - مركز لؤلؤ أبوظبي، شركة المرفأ للطاقة، مركز التواجد البلدي - مدينة دلما، متحف دلما، الهلال الأحمر.

كما توجت اللجنة المنظمة الفائزين في عدد من المسابقات التي أقيمت في الأسبوع الثالث للمهرجان، حيث توج الفائزون بالمراكز الأولى في بطولات تنس الريشة للسيدات التي تنافست على جوائزها 51 لاعبة، والبادل للسيدات التي أقيمت بمشاركة 30 لاعبة، وكرة القدم الشاطئية للصغار التي شارك فيها 8 فرق ضمت 80 متنافساً، والكرة الطائرة الشاطئية التي شارك فيها 72 لاعباً توزعوا على 8 فرق، وبطولة السباحة التي شارك فيها 97 سباحاً بفئات 50 متراً «12-14 سنة»، و50 متراً «15-19 سنة»، و50 متراً للكبار، و400 متر مواطنين، و100 متر للكبار، و200 متر للكبار، و400 متر للكبار، كما أعلنت نتائج مسابقة الدومينو للنساء والرجال بمشاركة 176 متنافساً، ومسابقة الكيرم للنساء والرجال التي شهدت مشاركة 112 متنافساً.

ويعد مهرجان سباق دلما التاريخي من أبرز الفعاليات التراثية والرياضية في منطقة الظفرة، ويسهم من خلال فعالياته المتنوعة في إحياء التراث البحري الإماراتي، ويجمع بين المعرفة والترفيه.

الألعاب الشعبية

يجد الأطفال مساحات واسعة تجمع بين الترفيه والتعلم ضمن مجموعة من الأنشطة اليومية المخصصة لهم في مهرجان سباق دلما التاريخي، وتتضمن فعاليات المهرجان نشاطاً يومياً للألعاب الشعبية التي تجد إقبالاً من الأطفال، ومنها «القبة والمسطاع»، و«صياد السمك»، و«اليواني»، و«شد الحبل»، و«الكرابي»، و«الميت»، و«المطارح»، التي يهدف تنظيمها إلى تعزيز استدامة التراث المعنوي، من خلال ربط الأجيال الجديدة بتراث الآباء والأجداد، والمحافظة على اتصال التقاليد والمعارف بين الأجيال.

وتُسهم هذه الألعاب، المستوحاة من البيئة الإماراتية، في ترسيخ قيم التعاون والتعاضد والمنافسة الشريفة بين الأطفال، كما تعزز لديهم الروح الجماعية، وتغرس مفاهيم الإنجاز والطموح، في إطار تربوي واجتماعي يعكس روح المهرجان وأهدافه التراثية والمجتمعية.