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الرياضة

«ألحان» و«شارقة» تخوضان تحدي «المهرات والأفراس» في فرنسا

«ألحان» و«شارقة» تخوضان تحدي «المهرات والأفراس» في فرنسا
1 يونيو 2025 13:30

 
عصام السيد (أبوظبي)

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تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الاثنين، تحدي سباق «بري أيسا» للخيول العربية الأصيلة، بمضمار ضاحية لاتست بفرنسا.
وخصص سباق «بري أيسا» لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو، للمهرات والأفراس العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، ويمثل خيول ياس المهرة «ألحان»، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم جيون.
وشاركت «ألحان» ابنة «أف البحر» والفرس «بيان» في ثلاث سباقات، حلت خلالها في المركز الثالث في سباق بري محمد أوكيلي، والمركز الأول في سباق بري ماجيك دي بيبول لمسافة 2000 متر بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، قبل أن تحل في المركز الثالث في سباق بري نيفتا للفئة الثانية لمسافة 2000 متر بمضمار لاتست.
وفي مشاركتها الرابعة عزفت «ألحان»، البالغة من العمر أربع سنوات، أجمل سيمفونية في سباق بري ماندراين الثالث لمسافة 2100 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو، المخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق.
والممثلة الثانية لـ «ياس لإدارة سباقات الخيل»، المهرة «شارقة»، بإشراف أي فاتريجانت، وقيادة أورلين ليماتريه، وتدخل المهرة المنحدرة من نسل «سراب» والفرس «شهيرا» إلى السباق، بعد أن خاضت 3 سباقات حلت خلالها في المركز الثاني مرتين في العام الماضي، قبل أن تحل في المركز الحادي عشر في ظهورها الأول هذا العام.
وأكدت المهرة الواعدة «شارقة» البالغة من العمر أربع سنوات، بإشراف أي فاتريجانت، وقيادة ألكساندر جافلان، في مشاركتها الرابعة تطورها بفوز قوي بسباق تحدي «بري مونيا» للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم بمضمار ضاحية جاباريت بفرنسا.
وتنافس على اللقب المهرة «الريم» للخيالة السلطانية العُمانية، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة مايكل فورست، التي تسعي لتحقيق فوزها الأول من إجمالي ست مشاركات، والمهرة «مومينيا» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة فابريس فيرون، التي حلت ثالثة بفارق طول عن «ألحان» في سباقها الأخير.

الإمارات
خيول ياس
فرنسا
الخيول العربية الأصيلة
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