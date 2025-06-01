ميسي يستعد للأهلي بـ «خماسية»!



ميامي (أ ف ب)



سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، في فوز فريقه إنتر ميامي الكاسح على كولومبوس كرو 5-1 في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، خلال مباراة تُعدّ استعداداً مثالياً قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

ويستهل إنتر ميامي مشواره في البطولة المستحدثة التي ينظمها الاتحاد الدولي «الفيفا»، في 14 يونيو بمواجهة الأهلي المصري بطل أفريقيا.

وبعد فترة تراجع في المستوى، يبدو أن الفريق استعاد بريقه من جديد في آخر مباراتين بالدوري، بعدما فاز أيضاً على 4-2 على مونتريال.

وكان الفوز على مونتريال في منتصف الأسبوع، حيث سجل كل من ميسي والأوروجوياني لويس سواريز هدفين، قد هدّأ الأجواء المحيطة بفريق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، وظهرت الثقة المتجددة للفريق منذ بداية المباراة.

وافتتح الأرجنتيني تاديو ألّيندي التسجيل بعد تمريرة طويلة من ميسي (13)، الذي عاد إلى منتصف الملعب وباغت الدفاع بتمريرة مذهلة انفرد على إثرها مواطنه وسجل بثقة.

وبعد دقيقتين فقط، ارتكب الحارس الجواتيمالي نيكولاس هاجن، خطأ قاتلاً حين تردد بالكرة أمام مرماه ومرّرها بالخطأ مباشرة إلى ميسي الذي حاول رفع الكرة فوقه.

وعلى الرغم من محاولة هاجن التصدي لها بيده الممدودة، فقد ارتفعت الكرة ودخلت الشباك لتصبح النتيجة 2-0.

ثم عاد ميسي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 24، بعد تمريرة ذكية من الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي استغل غفلة الدفاع وأرسل كرة خلف الخط الدفاعي انطلق إليها ميسي ورفعها بهدوء فوق الحارس المتقدم.

ومنح سيزار روفالكابا فريقه كولومبوس بصيص أمل برأسية قوية في الدقيقة 58، لكن الرد جاء سريعاً، إذ أعاد ميامي الفارق إلى ثلاثة أهداف بعد ست دقائق فقط عبر سواريز، وفي الدقيقة الأخيرة، صنع ميسي الهدف الخامس عندما مرر كرة بينية إلى البديل فافا بيكو من هاييتي.