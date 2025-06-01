«سوبر المراحل» يُسدل الستار على «مسابقات الموسم»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يطوي موسم 2024-2025 أوراقه، مع ختام مسابقات اتحاد الكرة للمراحل السنية، من خلال بطولات كأس السوبر لفئات تحت 21، وتحت 16، وتحت 15 عاماً، لتُسدل الستار على موسم امتد 292 يوماً، منذ انطلاقته بمباريات الجولة الأولى من دوري تحت 21 عاماً في 16 أغسطس 2024، والتي دشنت بداية مسابقات الموسم.

وتتجه الأنظار إلى استاد طحنون بن محمد في نادي العين، حيث يلتقي شباب الأهلي والجزيرة في كأس السوبر تحت 21 عاماً، في الساعة السادسة والربع مساء الاثنين، وتُستكمل مواجهات «السوبر» الثلاثاء، بلقاء شباب الأهلي والعين، في كأس السوبر تحت 16 عاماً، على الملعب الفرعي لأكاديمية نادي الجزيرة في أبوظبي، ويُختتم الموسم مساء الأربعاء، بمواجهة مكررة بين شباب الأهلي والعين أيضاً، على لقب كأس السوبر تحت 15 عاماً، على الملعب الفرعي رقم 3 لأكاديمية نادي الوحدة في الشهامة.

ووسع اتحاد الكرة قاعدة مسابقات المراحل السنية في الموسم المنقضي بنسبة 43% مقارنة بموسم 2023-2024، ليرتفع عدد المسابقات إلى 32 بطولة، شملت الفئات تحت 21,18,16,15,14,13,12، و11 عاماً، مقارنة بـ 18 بطولة فقط في الموسم الماضي.

وشهد الموسم الحالي استحداث 5 بطولات لكأس السوبر للمرة الأولى، شملت الفئات تحت 21 و18 و16 و15، و14 عاماً، إلى جانب استحداث دوريات جديدة، أبرزها دوري تحت 18 و16 و15 «ب»، ودوري تحت 13 «ج» و«د»، ودوري تحت 11 «ج»، ودوريات للأشبال تحت 10 سنوات للفئات «أ»، «ب»، و«ج».

وتنوّعت آلية تنظيم بطولات «السوبر» بحسب الفئات العمرية، إذ تقام كأس السوبر تحت 21 عاماً بين شباب الأهلي بطل الدوري، والجزيرة بطل كأس الإمارات، في مباراة واحدة لحسم اللقب، وكان الفريقان التقيا مؤخراً في نهائي كأس الإمارات، حيث تفوّق «فخر أبوظبي» ذهاباً 1-0، قبل أن يحسم اللقب بعد التعادل 1-1 في مباراة الإياب.

في المقابل، شملت منافسات كأس السوبر تحت 16 أربعة أندية، هي العين بطل الدوري في الفئة «أ»، وكأس الإمارات، الإمارات بطل دوري «ب»، إلى جانب شباب الأهلي والجزيرة، وصيف وثالث دوري الفئة «أ» على التوالي، وتأهل للنهائي شباب الأهلي والعين، والمقرر الثلاثاء على ملعب أكاديمية الجزيرة.

أما كأس السوبر تحت 15، فضمت فرق الوحدة بطل دوري الفئة «أ»، شباب الأهلي وصيف كأس الإمارات، الإمارات بطل دوري «ب»، والعين بطل الكأس، وتأهل للنهائي شباب الأهلي والعين بعد فوز «الفرسان» على الوحدة 1-0، وتفوق «الزعيم» على «الصقور» 3-1.

المباريات المتبقية في «السوبر»

2 يونيو: شباب الأهلي – الجزيرة، «كأس السوبر تحت 21»

3 يونيو: شباب الأهلي – العين، «كأس السوبر تحت 16»

4 يونيو: شباب الأهلي – العين، «كأس السوبر تحت 15»