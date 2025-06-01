العين يُحلق بأجنحة «طيران الإمارات» في «مونديال الأندية»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «طيران الإمارات» ونادي العين لكرة القدم، عن شراكة جديدة تصبح بموجبها «طيران الإمارات» شريكاً رسمياً للنادي، وذلك قبل مشاركة «الزعيم» في كأس العالم لأندية التي تنطلق 14 يونيو الجاري في أميركا، كما تصبح «طيران الإمارات» شريك الطيران الرسمي للنادي خلال موسم 2025-2026.

وتؤكد الشراكة التزام «طيران الإمارات» المتواصل بدعم الرياضة وتعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية الكبرى والأندية الاحترافية، حيث أسهمت الأنظمة الكروية المتطورة في الدولة في صقل المواهب الاستثنائية، ومنحت الأندية منصة للتألق في الساحة الدولية.

وخلال كأس العالم للأندية، يظهر شعار طيران الإمارات على أكمام قميص التدريب الخاص بنادي العين، وكذلك على الجزء الخلفي من قمصان التدريب، خلال جميع المباريات المحلية والدولية، اعتباراً من الموسم المقبل.

وتحظى طيران الإمارات بحضور بارز على لوحات الإعلانات خلال المباريات التي تُقام على ملعب هزاع بن زايد في العين، إلى جانب حقوق ترويجية وفرص إعلانية رقمية عبر منصات النادي الإعلامية، بالإضافة إلى حقوق الضيافة والوصول إلى اللاعبين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يسعدنا تعزيز شراكتنا مع نادي العين في هذه المرحلة التاريخية من مسيرته، مع مشاركته في كأس العالم للأندية، واستمرار التعاون خلال الموسم المقبل، حيث تُجسّد الشراكة التزامنا المتواصل بدعم الحركة الرياضية في الدولة، وتعزيز حضور طيران الإمارات في الساحة الرياضية الوطنية».

وأضاف: «لا تقتصر الشراكة على البعد التسويقي، بل تنسجم مع رؤيتنا الاستراتيجية في دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز التبادل الرياضي والثقافي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لكرة القدم، ووجهة تحتضن كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية على أعلى المستويات».

ومن جانبه، قال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم: «نفخر في نادي العين، ممثل الدولة في كأس العالم للأندية 2025، بأن يُقرن اسم «الزعيم» بـ «طيران الإمارات»، إحدى أبرز المؤسسات الوطنية التي بلغت مرتبة ريادية تُجسد أرقى مفاهيم التميز المؤسسي، وتسهم في نقل صورة الإمارات الحضارية إلى العالم بلغة التفوق والابتكار، وتُضفي الشراكة على مشاركتنا العالمية بُعداً أعمق من الانتماء والمسؤولية».

وأضاف: «إن حضور اسم «طيران الإمارات» إلى جانب أكبر أندية العالم يُجسد ريادة إماراتية واضحة، ويُكرّس حضور الدولة في المحافل الدولية، ليس فقط مشاركاً، بل قوة مؤثرة تُسهم في صياغة المشهد الرياضي العالمي».

وقال: «الشراكة تمثل تجسيداً عملياً للتكامل الوطني، وتؤكد أن النجاح الرياضي لا يُبنى فقط بنتائج الميدان، بل بتحالفات استراتيجية تُعزز مسيرة التطور، ونحن في نادي العين نلتزم بأن نكون سفراء جديرين، نحمل رسالة الوطن بقيمه الأصيلة، ونمثله بما يليق بمكانته بين الأمم على كافة الصعد».

وإلى جانب الاتفاقية الجديدة مع نادي العين، تُعد طيران الإمارات أيضاً راعياً رسمياً لدوري أدنوك للمحترفين، الذي يضم 14 نادياً يتنافسون على اللقب المحلي، ويشمل بطولات مخصصة للفئات العمرية المختلفة، بالإضافة إلى بطولات الكؤوس المحلية والتصفيات القارية.

كما تضم محفظة رعايات طيران الإمارات عدداً من أبرز الأندية والبطولات والأحداث الثقافية الكبرى على مستوى العالم، وتدعم الناقلة أكثر من 30 فعالية رياضية سنوياً داخل دولة الإمارات فقط.

وتُعد كرة القدم من الركائز الأساسية في استراتيجية رعايات «طيران الإمارات»، وهو ما يتجلى من خلال شراكاتها المرموقة مع نخبة من الأندية والبطولات حول العالم. ويظهر شعار «Fly Better» من «طيران الإمارات» على قمصان عدد من أبرز الأندية الأوروبية مثل إيه سي ميلان، وريال مدريد، وأولمبيك ليون، وبنفيكا، وأرسنال، كما تملك «طيران الإمارات» حقوق التسمية لملعب «الإمارات» الخاص بنادي أرسنال، كما تواصل طيران الإمارات شراكتها طويلة الأمد راعياً رئيسياً لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أقدم وأكبر بطولة محلية في العالم، والذي يُعرف حالياً باسم «كأس طيران الإمارات».