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الرياضة

الإنتر يتمسك ببقاء إنزاجي

الإنتر يتمسك ببقاء إنزاجي
1 يونيو 2025 14:21


ميلان (رويترز)

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قال جوسيبي ماروتا، رئيس إنتر ميلان، إن النادي حريص على استمرار المدرب سيموني إنزاجي إذا أراد البقاء، مضيفاً أن الخسارة 5- صفر من باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لن تؤثر في اتخاذ القرار.
وحقق سان جيرمان، بقيادة المدرب لويس إنريكي، أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا بأكبر فارق أهداف في النهائي، وتلقى فريق المدرب إنزاجي خسارته الثانية في النهائي بعد عامين من الهزيمة بصعوبة أمام مانشستر سيتي في إسطنبول.
وينتهي عقد إنزاجي مع الإنتر في يونيو من العام المقبل، وأكد ماروتا أن المحادثات مع المدرب ستبدأ في الأيام المقبلة، وسط تكهنات في وسائل الإعلام الإيطالية بإمكانية رحيله هذا الشهر قبل كأس العالم للأندية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة.
وقال ماروتا للصحفيين بعد الخسارة في ميونيخ: «هذه الخسارة لن يكون لها تأثير، إنزاجي لديه عقد لمدة عام آخر وقررنا بالفعل الاجتماع معه هذا الأسبوع».
وأضاف: «يعود الفضل كله تقريباً في هذه الفترة الإيجابية إلى احترافيته وقدراته، إذا أراد الاستمرار، نكون سعداء بذلك».
وتابع: «نجتمع مع المدرب لأن النادي ليس معتاداً على السماح لمدربه بالرحيل في السنة الأخيرة من عقده، لن تكون هناك ثورة، سنجتمع معه لسماع ما سيقوله».
وأكمل: «أكرر أنه من جانبنا، نحن فخورون جداً به ونتشرف باستمراره معنا».
وهنأ ماروتا سان جيرمان وأقر بأن الفريق الفرنسي تفوق بشكل كبير على الإنتر.
وأضاف: «دعونا ننسى ما حدث سريعاً ونتطلع إلى ما هو قادم مع البداية الجديدة لكأس العالم للأندية، سنمثل إيطاليا مع يوفنتوس».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
باريس سان جيرمان
سيموني إنزاجي
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