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الرياضة

أسطورة السباحة تعتزل في نهاية الموسم

أسطورة السباحة تعتزل في نهاية الموسم
1 يونيو 2025 14:29

نيويورك (أ ب)

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أعلنت ليلي كينج أسطورة السباحة الأميركية، الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية وحاملة الزمن القياسي العالمي، أن بطولة تويوتا الوطنية المقبلة في إنديانابوليس ستمثل الظهور الأخير لها على الأراضي الأميركية، حيث تستعد للاعتزال بنهاية موسم 2025.
وتقام بطولة تويوتا من الثلاثاء إلى السبت، وأكدت كينج نجمة منافسات سباحة الصدر، عبر حسابها على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور، أن مشاركتها في آخر سباق لها في الولايات المتحدة في ولايتها الأم وفي مسبح عرفته منذ شبابها «لطالما كان مهماً بالنسبة لي».
وأضافت: «حسناً حان دوري، سيكون هذا موسمي الأخير، أنا محظوظة لكوني في طريقي للاعتزال بعد أن حققت كل ما أردته في هذه الرياضة، أشعر بالرضا التام». وتحمل كينج «28 عاماً» الزمن القياسي العالمي في سباق 100 متر صدر في دقيقة واحدة و13. 4 ثانية، حيث سجلت هذا الزمن في بطولة العالم 2017، كما فازت النجمة الأميركية بالميدالية الذهبية الأولمبية في سباق 100 متر صدر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، كما أحرزت ألقاباً أولمبية في سباقات التتابع في ريو دي جانيرو، وخلال آخر مشاركة أولمبية لها العام الماضي في باريس.
وفي أولمبياد طوكيو 2020، فازت كينج بميداليتين فضيتين في سباق 200 متر صدر و4 في 100 متر تتابع متنوع، وبرونزية في سباق 100 متر صدر.

أميركا
السباحة
إنديانابوليس
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