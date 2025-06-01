الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الليلة المخيبة لا تمحو الإنجازات.. إنزاجي خارج دائرة التقييمات!

الليلة المخيبة لا تمحو الإنجازات.. إنزاجي خارج دائرة التقييمات!
1 يونيو 2025 15:08

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الشانزيليزيه» يحتفل بأبطال أوروبا
مشجع وحيد يستقبل لاعبي الإنتر!

رفض سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، الكشف عن مصيره بشأن قيادة فريقه في مونديال الأندية في الولايات المتحدة، بعد الخسارة الموجعة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف دون رد مساء السبت في ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليخسر فريقه اللقب القاري للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم. وكان إنتر ميلان يسير بخطى ثابتة في طريق حصد ثلاثية تاريخية في أبريل، لكن خروجه من نصف نهائي كأس إيطاليا أعقبه خسارة لقب الدوري الإيطالي في الأمتار الأخيرة من الموسم لصالح نابولي، وتبخرت آخر فرصة له للفوز بالألقاب على ملعب أليانز أرينا في النهائي الأوروبي، وسط تزايد التكهنات بشأن اهتمام الهلال السعودي بالتعاقد مع إنزاجي. ولدى سؤال إنزاجي عما إذا كان سيشرف على تدريب إنتر ميلان في كأس العالم للأندية في أميركا، والتي ستبدأ بعد أسبوعين، قال "كما قلت سابقاً، لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال الآن، جئت إلى هنا احتراماً لكم، ومن باب الأدب ونظراً لأنني أعاني من موقف رياضي، فليس هذا الوقت المناسب للحديث عن المستقبل". وأضاف: "نشعر بخيبة أمل بالغة، ومنذ يوليو من العام الماضي لعبنا 58 أو 59 مباراة، ووصلنا إلى هذه المباراة النهائية، لذا من المحرج الحديث عن مستقبلي الآن". وأشار "الفريق قوي، لقد تعاقدنا بالفعل مع لاعبين للعام المقبل، ونعلم أنه سيتعين علينا التعاقد مع المزيد، لكن النادي لطالما دعمنا طوال الطريق". من جانبه قدم جوزيبي ماروتا رئيس إنتر، دعمه للمدرب قائلاً للموقع الرسمي للنادي "لم يتغير تقييمنا لإنزاجي". وأضاف ""كما قلت سابقاً، مازال لديه عام واحد متبقي في عقده، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، أثبت جدارته بالدور الذي يشغله... لقد أظهر احترافية رائعة، وليلة مخيبة للآمال لا تمحو كل إنجازاته".

سيموني إنزاجي
دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الأرصاد
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:35
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
الرياضة
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
اليوم 08:27
فيضانات في الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة
اليوم 08:19
مصابون في هجوم بكولورادو
الأخبار العالمية
مصابون في هجوم بكولورادو
اليوم 08:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©