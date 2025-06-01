الليلة المخيبة لا تمحو الإنجازات.. إنزاجي خارج دائرة التقييمات!

لندن (د ب أ)

رفض سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، الكشف عن مصيره بشأن قيادة فريقه في مونديال الأندية في الولايات المتحدة، بعد الخسارة الموجعة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف دون رد مساء السبت في ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليخسر فريقه اللقب القاري للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم. وكان إنتر ميلان يسير بخطى ثابتة في طريق حصد ثلاثية تاريخية في أبريل، لكن خروجه من نصف نهائي كأس إيطاليا أعقبه خسارة لقب الدوري الإيطالي في الأمتار الأخيرة من الموسم لصالح نابولي، وتبخرت آخر فرصة له للفوز بالألقاب على ملعب أليانز أرينا في النهائي الأوروبي، وسط تزايد التكهنات بشأن اهتمام الهلال السعودي بالتعاقد مع إنزاجي. ولدى سؤال إنزاجي عما إذا كان سيشرف على تدريب إنتر ميلان في كأس العالم للأندية في أميركا، والتي ستبدأ بعد أسبوعين، قال "كما قلت سابقاً، لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال الآن، جئت إلى هنا احتراماً لكم، ومن باب الأدب ونظراً لأنني أعاني من موقف رياضي، فليس هذا الوقت المناسب للحديث عن المستقبل". وأضاف: "نشعر بخيبة أمل بالغة، ومنذ يوليو من العام الماضي لعبنا 58 أو 59 مباراة، ووصلنا إلى هذه المباراة النهائية، لذا من المحرج الحديث عن مستقبلي الآن". وأشار "الفريق قوي، لقد تعاقدنا بالفعل مع لاعبين للعام المقبل، ونعلم أنه سيتعين علينا التعاقد مع المزيد، لكن النادي لطالما دعمنا طوال الطريق". من جانبه قدم جوزيبي ماروتا رئيس إنتر، دعمه للمدرب قائلاً للموقع الرسمي للنادي "لم يتغير تقييمنا لإنزاجي". وأضاف ""كما قلت سابقاً، مازال لديه عام واحد متبقي في عقده، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، أثبت جدارته بالدور الذي يشغله... لقد أظهر احترافية رائعة، وليلة مخيبة للآمال لا تمحو كل إنجازاته".