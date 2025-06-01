«آلام اليد» تبعد سترول عن السباق الإسباني للفورمولا 1

برشلونة (أ ب)

أعلن فريق أستون مارتن، اليوم، أن سائقه الكندي لانس سترول، لن يشارك في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، في وقت لاحق اليوم، نتيجة شعوره بآلام في اليد والرسغ. ولن يتمكن أستون مارتن من استبدال سترول، مما يعني أن فرناندو ألونسو سيشارك وحيداً بسيارة الفريق. ولم يحدد أستون مارتن ما إذا كانت آلام سترول في اليد اليمنى أم اليسرى، مكتفياً بالقول إن سائقه الكندي يعاني من «ألم في يده ورسغه» منذ ستة أسابيع، وإن الأطباء يعتقدون أن ذلك مرتبط بإجراء طبي خضع له لعلاج كسور وكسر في إصبع قدمه في عام 2023 بعد حادث دراجة هوائية. وأكد أستون مارتن أن سترول: «سيخضع لإجراء طبي لتصحيح هذه المشاكل قبل التركيز على عملية تعافيه». وتكفل سترول بحصد جميع النقاط الـ 14 التي جمعها أستون مارتن هذا الموسم.