الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«آلام اليد» تبعد سترول عن السباق الإسباني للفورمولا 1

«آلام اليد» تبعد سترول عن السباق الإسباني للفورمولا 1
1 يونيو 2025 17:06

برشلونة (أ ب)

أخبار ذات صلة
هاميلتون ينفي الخلاف مع المهندس
ألونسو يرفض تحديد موعد اعتزال «الفورمولا-1»

أعلن فريق أستون مارتن، اليوم، أن سائقه الكندي لانس سترول، لن يشارك في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، في وقت لاحق اليوم، نتيجة شعوره بآلام في اليد والرسغ. ولن يتمكن أستون مارتن من استبدال سترول، مما يعني أن فرناندو ألونسو سيشارك وحيداً بسيارة الفريق. ولم يحدد أستون مارتن ما إذا كانت آلام سترول في اليد اليمنى أم اليسرى، مكتفياً بالقول إن سائقه الكندي يعاني من «ألم في يده ورسغه» منذ ستة أسابيع، وإن الأطباء يعتقدون أن ذلك مرتبط بإجراء طبي خضع له لعلاج كسور وكسر في إصبع قدمه في عام 2023 بعد حادث دراجة هوائية. وأكد أستون مارتن أن سترول: «سيخضع لإجراء طبي لتصحيح هذه المشاكل قبل التركيز على عملية تعافيه». وتكفل سترول بحصد جميع النقاط الـ 14 التي جمعها أستون مارتن هذا الموسم.

أستون مارتن
فورمولا 1
فرناندو ألونسو
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الأرصاد
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:35
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
الرياضة
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
اليوم 08:27
فيضانات في الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة
اليوم 08:19
مصابون في هجوم بكولورادو
الأخبار العالمية
مصابون في هجوم بكولورادو
اليوم 08:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©