انتفاضة سفيتولينا تزيح باوليني من رولان جاروس

باريس (رويترز)

انتفضت إيلينا سفيتولينا بعد أن كانت على شفا الخسارة لتتغلب 4-6 و7-6 و6-1 على وصيفة بطلة العام الماضي جاسمين باوليني، في مباراة مثيرة لتبلغ دور الثمانية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.وحققت سفيتولينا «30 عاماً» الفوز بصعوبة بعدما أنقذت ثلاث نقاط لخسارة المباراة وفرضت شوطاً فاصلاً في المجموعة الثانية، ورفعت من مستواها في المجموعة الثالثة لتتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائزة من مباراة المصنفة 12 إيلينا ريباكينا ضد حاملة اللقب إيجا شيانتيك. وقالت الأوكرانية سفيتولينا التي كانت تبكي من الفرحة بعد المباراة: "لا يمكنني تصديق أنني فزت بهذه المباراة. لم أستوعب الأمر بعد، كانت معركة قوية". وأضافت: "قدمت جاسمين أداءً رائعاً وكان الأمر صعباً للغاية. في النهاية أنا سعيدة لأنني حافظت على هدوئي وقاتلت حتى النهاية. تأهلت إلى الدور القادم". وتابعت: "كان يجب أن أكون شرسة وأظل مركزة على خطتي واستغلال الفرص الصغيرة التي لاحت لي للفوز بالمجموعة الثانية". وأكملت: "كانت نقطة واحدة أو نقطتين هي ما حسمت الأمر، وأنا سعيدة لأنني تمكنت من الفوز، لعبت بطريقة جيدة للغاية في المجموعة الثالثة وأنهيت المباراة بقوة". وكسرت كل لاعبة إرسال الأخرى مرتين، قبل أن تفوز باوليني بالشوط التاسع على إرسالها دون خسارة أي نقطة، وانتزعت المجموعة الافتتاحية بضربة أمامية قوية في الشوط التالي. وتقدمت اللاعبة الإيطالية قصيرة القامة 3-1 في المجموعة الثانية، لكن سفيتولينا المصنفة 13 لم تفقد الأمل على ملعب فيليب شاترييه، حيث ردت كسرين للإرسال وأنقذت نقطتين لخسارة المباراة، لتتعادل 5-5 قبل أن تجبر باوليني على اللجوء إلى شوط فاصل. وردت باوليني «29 عاماً» بشجاعة بعد تأخرها 4-1 وأهدرت نقطة أخرى للفوز بالمباراة، لكن سفيتولينا نجحت في حسم المجموعة الثانية وضربت الهواء بقبضتيها وسط هتافات عالية، قبل أن تستغل الزخم لتتقدم في المجموعة الحاسمة. وتقدمت سفيتولينا بأربعة أشواط متتالية قبل أن تفوز باوليني بالشوط الخامس، لكن الأوكرانية واصلت طريقها نحو الفوز بضربة خلفية قوية لتتأهل إلى دور الثمانية في رولان جاروس للمرة الخامسة.