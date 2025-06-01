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مانشستر يونايتد يتعاقد مع مهاجم وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد يتعاقد مع مهاجم وولفرهامبتون
1 يونيو 2025 18:08

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع البرازيلي ماتيوس كونيا، مهاجم وولفرهامبتون.
وقال النادي الإنجليزي، في بيان عبر موقعه الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت: «توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع وولفرهامبتون لضم اللاعب ماتيوس كونيا. وأشار إلى أن كونيا خاض 13 مباراة دولية بقميص منتخب البرازيل، كما لعب كونيا 270 مباراة في مسيرته مع عدد من الأندية الإنجليزية والإسبانية والألمانية والسويسرية، وسجل 72 هدفاً.
وأوضح مانشستر يونايتد في بيانه أن كونيا «26 عاماً» ينتظر الحصول على تصريح العمل، ليكمل انتقاله بشكل كامل لصفوف الفريق، ولفت إلى أن المهاجم البرازيلي سجل 33 هدفاً في 92 مباراة على مدار موسمين ونصف بقميص وولفرهامبتون.

 

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مانشستر يونايتد
وولفرهامبتون
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