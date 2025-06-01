الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي يدعم ديمبلي في سباق «الكرة الذهبية»

إنريكي يدعم ديمبلي في سباق «الكرة الذهبية»
1 يونيو 2025 18:36

ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الشانزيليزيه» يحتفل بأبطال أوروبا
مشجع وحيد يستقبل لاعبي الإنتر!


دعم لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي، نجم الفريق للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد دوره البارز في تتويج النادي الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.
لم يهز ديمبلي الشباك في فوز باريس الكاسح على إنتر ميلان 5 - صفر في المباراة النهائية، لكنه صنع هدفين مع تمريرة حاسمة سبقت الهدف الثالث لسان جيرمان. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مهاجم برشلونة السابق سجل 33 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 22 هدفاً منذ بداية العام الجاري 2025، ليساعد الفريق الباريسي في الجمع بين ألقاب دوري الأبطال والدوري الفرنسي وكأس فرنسا.
قال إنريكي في مؤتمر صحفي «وسط حديث الكثيرين عن الكرة الذهبية، أرشح عثمان ديمبلي للفوز بهذه الجائزة».
وأضاف المدرب الإسباني «أثبت جدارة بفضل التزامه بالمهام الدفاعية، وكان قائداً متواضعاً، ودافع بثبات وتماسك، ويستحق الجائزة بلا شك، ولا أرشحه للجائزة بسبب أهدافه فقط، بل لدوره في الضغط بشراسة على المنافسين، قدم موسماً رائعاً، وكان استثنائياً في نهائي دوري الأبطال».
وسيكون ديمبلي أمام فرصة جديدة لتعزيز حظوظه في المنافسة على الجائزة المرموقة، عندما يشارك مع باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة. ورغم أن الفريق الباريسي لن يحصل على راحة، لكن مدربه إنريكي يتطلع لتحقيق البطولة العالمية وإضافتها لألقاب دوري أبطال وروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي.
قال إنريكي «كأس العالم للأندية بطولة رائعة بصرف النظر عن توقيتها، ولكنها النسخة الأولى، وستكون لقبا مهما نأمل الفوز به، وتنافس أفضل أندية العالم في بطولة مجمعة كل أربعة أعوام تبقى أمراً مذهلاً».
وأتم إنريكي تصريحاته «نريد التألق مجدداً في نهاية الموسم، وسيكون هذا اللقب بمثابة حبة الكرز التي تزين الكعكة، وستكون لقبنا الخامس هذا الموسم حال الفوز به».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
لويس إنريكي
عثمان ديمبلي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الأرصاد
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:35
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
الرياضة
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
اليوم 08:27
فيضانات في الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة
اليوم 08:19
مصابون في هجوم بكولورادو
الأخبار العالمية
مصابون في هجوم بكولورادو
اليوم 08:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©