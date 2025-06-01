إنريكي يدعم ديمبلي في سباق «الكرة الذهبية»

ميونيخ (د ب أ)



دعم لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي، نجم الفريق للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد دوره البارز في تتويج النادي الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

لم يهز ديمبلي الشباك في فوز باريس الكاسح على إنتر ميلان 5 - صفر في المباراة النهائية، لكنه صنع هدفين مع تمريرة حاسمة سبقت الهدف الثالث لسان جيرمان. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مهاجم برشلونة السابق سجل 33 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 22 هدفاً منذ بداية العام الجاري 2025، ليساعد الفريق الباريسي في الجمع بين ألقاب دوري الأبطال والدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

قال إنريكي في مؤتمر صحفي «وسط حديث الكثيرين عن الكرة الذهبية، أرشح عثمان ديمبلي للفوز بهذه الجائزة».

وأضاف المدرب الإسباني «أثبت جدارة بفضل التزامه بالمهام الدفاعية، وكان قائداً متواضعاً، ودافع بثبات وتماسك، ويستحق الجائزة بلا شك، ولا أرشحه للجائزة بسبب أهدافه فقط، بل لدوره في الضغط بشراسة على المنافسين، قدم موسماً رائعاً، وكان استثنائياً في نهائي دوري الأبطال».

وسيكون ديمبلي أمام فرصة جديدة لتعزيز حظوظه في المنافسة على الجائزة المرموقة، عندما يشارك مع باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة. ورغم أن الفريق الباريسي لن يحصل على راحة، لكن مدربه إنريكي يتطلع لتحقيق البطولة العالمية وإضافتها لألقاب دوري أبطال وروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي.

قال إنريكي «كأس العالم للأندية بطولة رائعة بصرف النظر عن توقيتها، ولكنها النسخة الأولى، وستكون لقبا مهما نأمل الفوز به، وتنافس أفضل أندية العالم في بطولة مجمعة كل أربعة أعوام تبقى أمراً مذهلاً».

وأتم إنريكي تصريحاته «نريد التألق مجدداً في نهاية الموسم، وسيكون هذا اللقب بمثابة حبة الكرز التي تزين الكعكة، وستكون لقبنا الخامس هذا الموسم حال الفوز به».