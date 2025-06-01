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الرياضة

انطلاقة قوية لبطولة آسيا لهوكي الجليد للسيدات في العين

انطلاقة قوية لبطولة آسيا لهوكي الجليد للسيدات في العين
1 يونيو 2025 18:51

 
العين (وام)

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انطلقت منافسات النسخة الأولى من بطولة آسيا لهوكي الجليد للسيدات 2025 التي تُقام على صالة الهيلي للتزلج، بمدينة العين بمشاركة 6 منتخبات، هي الإمارات، والهند، وماليزيا، وإيران، وقيرغيزستان، والفلبين، وذلك برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.
وفي أولى مباريات الجولة الأولى، خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره الإيراني 1-4، بينما فاز المنتخب الهندي على ماليزيا 3-1، وحقق المنتخب الفلبيني فوزاً كبيراً على منتخب قيرغيزستان 15-0.
وتتواصل منافسات البطولة الثلاثاء ليلتقي منتخبنا الوطني مع الهند، وتلعب قيرغيزستان مع إيران، فيما يلتقي المنتخب الفلبيني مع نظيره الماليزي.

الإمارات
العين
هوكي الجليد
مجلس أبوظبي الرياضي
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