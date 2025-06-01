انطلاقة قوية لبطولة آسيا لهوكي الجليد للسيدات في العين



العين (وام)



انطلقت منافسات النسخة الأولى من بطولة آسيا لهوكي الجليد للسيدات 2025 التي تُقام على صالة الهيلي للتزلج، بمدينة العين بمشاركة 6 منتخبات، هي الإمارات، والهند، وماليزيا، وإيران، وقيرغيزستان، والفلبين، وذلك برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وفي أولى مباريات الجولة الأولى، خسر منتخبنا الوطني أمام نظيره الإيراني 1-4، بينما فاز المنتخب الهندي على ماليزيا 3-1، وحقق المنتخب الفلبيني فوزاً كبيراً على منتخب قيرغيزستان 15-0.

وتتواصل منافسات البطولة الثلاثاء ليلتقي منتخبنا الوطني مع الهند، وتلعب قيرغيزستان مع إيران، فيما يلتقي المنتخب الفلبيني مع نظيره الماليزي.