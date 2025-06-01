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الرياضة

إيطاليا تُحرم من بونجورنو وأتشيربي

إيطاليا تُحرم من بونجورنو وأتشيربي
1 يونيو 2025 18:54

 
روما (أ ف ب)

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تُحرم إيطاليا من خدمات مدافعيها أليساندرو بونجورنو وفرانسيشكو أتشيربي، في مستهل مشوارها بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 أمام النرويج ومولدافيا في 6 و9 يونيو، وفقاً لما أعلن الأحد الاتحاد المحلي.
وجاء في البيان الأول للاتحاد «أليساندرو بونجورنو غير متاح للمباراتين المقبلتين، وسيغادر المعسكر للعودة إلى ناديه»، وذلك بسبب عدم تعافي اللاعب، الذي خاض 10 مباريات دولية، من إصابة في الفخذ.
وأضاف البيان «استدعى المدرب لوتشيانو سباليتي مدافع فيورنتينا لوكا رانييري بدلاً منه».
في حال مشاركته، سيكون هذا الظهور الأول لرانييري (26 عاماً) بقميص منتخب إيطاليا الأول، بعدما سبق له أن لعب مع منتخب الشباب.
وأعلن في وقت لاحق مدرب «الأزوري» في مؤتمره الصحفي أن مدافع انتر أتشيربي رفض «تلبية استدعائه للانضمام إلى المنتخب».
وقال سباليتي عن مدافعه البالغ 37 عاماً (34 مباراة دولية مع هدف واحد)، والذي لم يتم استدعاؤه منذ مارس 2024 «إنها ليست مشكلة بدنية، لقد كان يفكر في كل ما مر به أخيراً».
ولم يُعلن بعد عن بديل أتشيربي حيث تسعى إيطاليا للعودة إلى نهائيات كأس العالم بعد غيابها عن النسختين السابقتين.
وسيكون المنتخب النرويجي بقيادة إرلينج هالاند أول خصوم «الأزوري» الجمعة في أوسلو، وهو الذي يتصدر المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط من مباراتين، بعد فوزين على إسرائيل 4-2 ومولدافيا 5-0، علماً أن المنتخب الإيطالي هو الوحيد الذي لم يلعب في أول جولتين ضمن المجموعة التي تضم أيضاً إستونيا.
وتستضيف إيطاليا بعد ذلك بثلاثة أيام منتخب مولدافيا في مدينة ريدجو إميليا شمال البلاد.

تصفيات كأس العالم
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