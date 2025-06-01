«أبوظبي إكستريم» للجوجيتسو والجرابلينج تختتم منافساتها في موسكو



موسكو (وام)



اختتمت في العاصمة الروسية موسكو منافسات النسخة العاشرة من بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC 10) التي أقيمت في صالة «فوليبولنايا أرينا دينامو»، وسط حضور جماهيري وإعلامي واسع، ومشاركة نخبة من أبرز المقاتلين العالميين في الجوجيتسو والجراپلينج، وذلك في أول نسخة تقام على الأراضي الروسية ضمن سلسلة البطولة.

شهدت الفعالية حضور حمد راشد الحبسي، نائب سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، إلى جانب ممثلي السفارة والبعثات الدبلوماسية، ودينيس روهم، رئيس شركة بريك كومباني الراعي الرسمي للبطولة، وعدد من ممثلي القطاعين الاقتصادي والرياضي.

تميزت النزالات بندية عالية وأداء احترافي ونجح البطل الإماراتي سالم القبيسي في خطف الأنظار في فئة النزالات الاستعراضية، بعد فوزه المستحق على المقاتل الروسي أرتور بايروف في الجولة الثانية، مواصلاً بذلك سلسلة نتائجه المتميزة في البطولة ومؤكداً مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في مشهد الفنون القتالية.

وضمن أبرز مواجهات الأمسية، حسم النجم أرمان تساروكيان النزال الختامي أمام البرازيلي باتريكي بيتبول، بعد 5 جولات مثيرة، تمكن خلالها من فرض سيطرته الهجومية واختتام النزال بإخضاع في الجولة الأخيرة.

وقال تساروكيان عقب التتويج: «قدمت كل ما لدي في هذا النزال، وكنت حريصاً على إنهائه بشكل متميز أمام خصم يتمتع بخبرة عالية، واخترت الدخول بخطة واضحة، ونجحت في تنفيذها حتى الجولة الخامسة، ووجدت اللحظة المناسبة لحسم المواجهة.

وشهدت البطولة نزالاً حماسياً جمع دانيال بونسيو بمحمد أكاييف، وتفوّق بونسيو بالإخضاع في الجولة الثانية، في ثالث ظهور له ضمن سلسلة «أبوظبي اكستريم»، محققاً الفوز للمرة الثالثة على التوالي، وعلى الرغم من قوة الخصم الروسي في الجولة الأولى، إلا أن دانيال نجح في قلب مجريات النزال بثبات وتكتيك عالٍ.

وتوزعت النتائج على ثلاث فئات، وشهدت النزالات الرئيسية فوز روني ماركيس على فيكتور نيمكوف، وأسكار أسكاروف على روجيريو بونتورين، وإسلام ماميدوف على إيفان ليسوجوروف، ومخمد شاخبانوف على فيليبي ماتشادو، وويسلي فيليكس على فلاديمير بليوم.

وفي النزالات التمهيدية فاز أليبيك سليمانوف على نوديربيك إجامبردييف، ونيكولاي فيتروف على إسلام ماميلوف بالإخضاع في الجولة الثانية، وشميل ماجوميدوف على تاميرلان إسلاميسوف بالإخضاع في الجولة الثالثة، ومارات كوربانوف على نورغالي نورغايبولي، وعبدالرحموني بحرومجون على نيكيتا ديفياتوف، وياروسلاف ريماشيفسكي على جيانفرانكو ماسترولورينزو بالإخضاع في الجولة الثانية.

وفي النزالات الاستعراضية، فاز سالم القبيسي على أرتور بايروف بالإخضاع في الجولة الثانية، ودانيال بونسيو على محمد أكاييف بالإخضاع في الجولة الثانية، وريسيمبيك غزالوف على حارب الحمادي، وسلطان روسلانبيكوف على عبدالعزيز العقيدي.

من جانبه، قال طارق البحري، مدير عام الرؤية العالمية لإدارة الرياضات الجهة المنظمة للبطولة، إن نجاح النسخة العاشرة في موسكو يعكس التوسع المدروس للبطولة، والرغبة الحقيقية في إيصال هذه الرياضة إلى جماهير جديدة حول العالم، وشهدنا نزالات على أعلى مستوى ومشاركة نوعية من الأبطال والمواهب الصاعدة وفوز سالم القبيسي يعزز رؤية البطولة لتمكين الأجيال الجديدة، ويسعدنا أن نواصل هذا الزخم في النسخ المقبلة.

وتواصل بطولة «أبوظبي إكستريم» تعزيز حضورها الدولي من خلال تنظيم نسخ نوعية في محطات استراتيجية حول العالم، بما يرسخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز البطولات الاحترافية في الجراپلينج، ويمنح المواهب الصاعدة منصة تنافسية رفيعة المستوى.