حارس برشلونة ينفي «تقارير البيع»!



هيرتسوجيناوراخ (د ب أ)



نفى حارس منتخب ألمانيا لكرة القدم، مارك أندريه تير شتيجن، التقارير التي تفيد بأن برشلونة يعتزم بيعه هذا الصيف.

وقال تير شتيجن للصحفيين، خلال معسكر المنتخب الألماني التدريبي في هيرتسوجيناوراخ: «لم يتحدث معي أحد، أعرف أنني سأكون في برشلونة العام المقبل».

ويرتبط تير شتيجن بعقد مع الفريق المتوج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في إسبانيا حتى عام 2028.

ولعب الحارس الألماني تسع مباريات فقط مع برشلونة، عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة، لكنه لا يعتقد أن وضعه في النادي قد تغير.

وشدد تير شتيجن: «لطالما كان لدينا حراس مرمى رائعون في السنوات السابقة أيضاً، هناك منافسة في جميع المراكز في برشلونة، أتطلع حقا للموسم الجديد، لأن لدينا فريقاً رائعاً شاباً ومتعطشاً للفوز».

ووفقاً لتقارير إعلامية، منح خوان لابورتا، رئيس برشلونة، المدرب الألماني هانزي فليك الإذن ببيع حارس المرمى، فيما صرح تير شتيجن بأنه لم يتواصل مع فليك منذ ظهور تلك التقارير.

وقال حارس برشلونة «لم نتحدث، ولم نتواصل خلال الأيام الماضية، لا أرى سببا أيضاً لذلك، ليس هناك موضوع للحديث بشأنه».

ولم يلعب تير شتيجن مع منتخب ألمانيا منذ سبتمبر الماضي، لكن يوليان ناجلسمان، مدرب الفريق، أكد أنه سيكون أساسياً بالدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا ضد منتخب البرتغال، يوم الأربعاء المقبل.