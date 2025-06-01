جون ستونز ينضم إلى منتخب إنجلترا



لندن (د ب أ)



يواصل جون ستونز برنامجه التأهيلي من الإصابة مع منتخب إنجلترا، بعد انضمامه لمعسكر الفريق التدريبي بإسبانيا، استعداداً لمباراة أندورا يوم السبت القادم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عام 2026 .

ويغيب ستونز عن الملاعب منذ شباط الماضي، بسبب إصابة في الفخذ، وهو غير لائق بما يكفي للمشاركة في مباراتي المنتخب الإنجليزي، اللتين يخوضهما هذا الشهر أمام منتخبي أندورا والسنغال.

ورغم ذلك، انضم مدافع مانشستر سيتي لمنتخب إنجلترا للمرة الأولى منذ تولي المدرب الألماني توماس توخيل المسؤولية.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية لمنتخب إنجلترا: «ينضم جون ستونز إلى منتخب الأسود الثلاثة لعدة أيام في إسبانيا لمواصلة تعافيه من الإصابة، يسعدنا انضمامك إلينا في بداية المعسكر يا ستونز».

وعانى ستونز، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، من إصابات أخرى في موسم 2024 - 2025، ولم يشارك إلا في 20 لقاء مع مانشستر سيتي، وكانت آخر مباراة له الخسارة 1 - 3 أمام ريال مدريد الإسباني بالدور المؤهل لمرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا في 19 فبراير الماضي.

يشار إلى أن ستونز خاض مباراته الأخيرة مع منتخب إنجلترا في أكتوبر الماضي، تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي.