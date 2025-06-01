الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جون ستونز ينضم إلى منتخب إنجلترا

جون ستونز ينضم إلى منتخب إنجلترا
1 يونيو 2025 19:07

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
حمدان بن مبارك يطالب «الأبيض» باستثمار جميع الفرص في تصفيات «المونديال»
إيطاليا تُحرم من بونجورنو وأتشيربي


يواصل جون ستونز برنامجه التأهيلي من الإصابة مع منتخب إنجلترا، بعد انضمامه لمعسكر الفريق التدريبي بإسبانيا، استعداداً لمباراة أندورا يوم السبت القادم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عام 2026 .
ويغيب ستونز عن الملاعب منذ شباط الماضي، بسبب إصابة في الفخذ، وهو غير لائق بما يكفي للمشاركة في مباراتي المنتخب الإنجليزي، اللتين يخوضهما هذا الشهر أمام منتخبي أندورا والسنغال.
ورغم ذلك، انضم مدافع مانشستر سيتي لمنتخب إنجلترا للمرة الأولى منذ تولي المدرب الألماني توماس توخيل المسؤولية.
وجاء في بيان على الصفحة الرسمية لمنتخب إنجلترا: «ينضم جون ستونز إلى منتخب الأسود الثلاثة لعدة أيام في إسبانيا لمواصلة تعافيه من الإصابة، يسعدنا انضمامك إلينا في بداية المعسكر يا ستونز».
وعانى ستونز، الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، من إصابات أخرى في موسم 2024 - 2025، ولم يشارك إلا في 20 لقاء مع مانشستر سيتي، وكانت آخر مباراة له الخسارة 1 - 3 أمام ريال مدريد الإسباني بالدور المؤهل لمرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا في 19 فبراير الماضي.
يشار إلى أن ستونز خاض مباراته الأخيرة مع منتخب إنجلترا في أكتوبر الماضي، تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي.

منتخب إنجلترا
توماس توخيل
تصفيات كأس العالم
جون ستونز
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
هاميلتون تعليقاً على أدائه في برشلونة: صفر!
الرياضة
هاميلتون تعليقاً على أدائه في برشلونة: صفر!
اليوم 08:41
الأرصاد
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:35
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
الرياضة
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
اليوم 08:27
فيضانات في الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة
اليوم 08:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©