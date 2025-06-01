بياستري يعزز صدارة «الفورمولا -1»



برشلونة (أ ف ب)

أحرز الأسترالي أوسكار بياستري المركز الأول في جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، معززاً صدارته للترتيب العام، حيث يملك 161 نقطة، بفارق 3 نقاط عن لاندو نوريس.

وتفوق سائق ماكلارين على زميله البريطاني لاندو نوريس وشارل لوكلير من موناكو (فيراري)، فيما حل بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) في المركز العاشر بعد تلقيه عقوبة.

انطلق بياستري في المركز الأول، ولحقه فيرستابن الذي تجاوز نوريس سريعاً في اللفة الأولى، يليهما مواطن الأخير لويس هاميلتون ولوكلير.

واضطر التايلاندي ألكسندر ألبون إلى التوقف بعدما تضرر الجناح الأمامي لسيارته وليامس، إثر اصطدام النيوزيلندي ليام لاوسون بسيارته في اللفة السادسة.

في اللفة الـ13، استغل نوريس مشكلة إطارات لدى فيرستابن، وتجاوزه إلى المركز الثاني بسهولة واقترب من بياستري، فيما دخل الهولندي لتغيير إطاراته.

وتجاوز فيرستابن الذي عاد من المركز الثامن، راسل في اللفة الـ20 مستفيداً من إطاراته الجديدة ليتقدم إلى المركز الثالث خلف بياستري الأول وملاحقه نوريس.

وتصدر فيرستابن السباق بعدما توقف بياستري لتغيير الإطارات ثم عاد بسرعة أمام نوريس

وتصدر نوريس السباق في اللفة الـ26 لأول مرة بعدما دخل بياستري لتغيير الإطارات.

وتعرضت سيارة ألبون لضرر جديد ثم تلقى عقوبة زمنية قدرها 10 ثوانٍ بسبب خروجه من المسار، لكن الأسترالي سرعان ما استعاد الصدارة فيما تراجع فيرستابن إلى المركز الرابع في اللفة 31، وتقدم لوكلير إلى المركز الثالث، قبل أن يخسره مجدداً لمصلحة الهولندي في اللفة 36.

ودخل بياستري إلى منطقة الصيانة في اللفة 50، لكنه خرج بالصدارة متقدماً ببضع ثوانٍ أمام نوريس.

في اللفة 55، رُفعت الأعلام الصفراء، بعد خروج الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي عن المسار، بسبب ما بدا أنه عطل ميكانيكي لتدخل سيارة الأمان.

بعد خروج سيارة الأمان، تمكن لوكلير من تجاوز فيرستابن في اللفة 61 بعد انزلاق سيارة الأخير.

وطلب من فيرستابن السماح لراسل بتجاوزه بعد تلامس السيارتين بشكل طفيف، لكن لدى اعتراض الهولندي على الأمر وقع تلاحم بينهما حين حاول راسل تجاوزه، وهو ما حصل.

وأنهى الهولندي السباق في المركز الخامس، لكنه تلقى عقوبة 10 ثوان، ليتراجع إلى المركز العاشر ليحتل الألماني هولكنبرج سائق ساوبر المركز الخامس بدلاً منه.