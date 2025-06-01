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الرياضة

ديمبلي أفضل لاعب في «أبطال أوروبا»

ديمبلي أفضل لاعب في «أبطال أوروبا»
1 يونيو 2025 20:13

باريس (أ ف ب)

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اختير لاعب باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوز فريقه بخماسية نظيفة النهائي على إنتر ميلان الإيطالي في ميونيخ.
تُشكّل الجائزة دفعة كبيرة لطموحات الدولي الفرنسي ديمبلي للحصول على جائزة الكرة الذهبية المرموقة في 22 سبتمبر المقبل.
وأنهى ديمبلي الموسم الحالي بـ 33 هدفاً مع 15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، مساهماً على وجه الخصوص بتتويج فريقه بباكورة ألقابه في دوري الأبطال في إنجاز طال انتظاره، ناهيك عن لقبي الدوري الفرنسي والكأس المحلية.
وكان المدرب الإسباني لويس إنريكي من وجد الصيغة السحرية لديمبلي، بعد تحويله من جناح أيمن إلى قلب هجوم «وهمي»، وهو مركز بين المهاجم الصريح وصانع الألعاب، تواجد الفرنسي في طليعة عملية بناء الهجمات واللمسات الأخيرة.
وقال إنريكي بعد مباراة اللقب السبت «شخصياً أمنح جائزة الكرة الذهبية لعثمان ديمبلي، فقط بسبب طريقته الدفاعية».
وأضاف «هذا هو التواضع، أعتقد بصدق أنه يستحق الفوز بها ليس فقط لأهدافه، ولكن أيضاً لدفاعه».
ويعد أيضاً نجماً برشلونة الإسباني، اليافع لامين يامال، والبرازيلي رافينيا وحارس سان جيرمان الإيطالي جانلويجي دوناروما من بين أبرز المرشحين للجائزة الفردية المرموقة.
وفي سياق متصل، اختير ديزيريه دويه أفضل لاعب شاب في دوري الأبطال لهذا الموسم، دويه، الذي سيبلغ الـ20 من عمره الثلاثاء، سجل هدفين وقدّم تمريرة حاسمة في نهائي السبت.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
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رافينيا
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