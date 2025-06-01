مشجع وحيد يستقبل لاعبي الإنتر!



ميلان (رويترز)

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن فريق إنتر ميلان استُقبل بصمت بارد في ميلانو اليوم الأحد، عندما ظهر مشجع وحيد في مطار مالبينسا، بعد وصولهم عقب الهزيمة الساحقة في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان نهائي دوري أبطال أوروبا السبت حدثاً لن ينساه إنتر ميلان بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الذي حقق فوزاً ساحقاً 5-صفر على استاد أليانز أرينا في ميونيخ.

ونقلت لا جازيتا ديلو سبورت عن المشجع الوحيد الذي كان في استقبال إنتر ويُدعى ماركو قوله «أنا الأحمق الوحيد هنا، لكنهم ما زالوا يستحقون التصفيق».

وأصيب مشجعو إنتر بالذهول وبدأوا يبحثون عن إجابات بعد انهيار طموحات النادي في الفوز بالثلاثية إلى لا شيء في غضون شهر واحد فقط، والتي انتهت بالهزيمة المذلة في نهائي دوري أبطال أوروبا.