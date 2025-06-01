الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مشجع وحيد يستقبل لاعبي الإنتر!

مشجع وحيد يستقبل لاعبي الإنتر!
1 يونيو 2025 20:15

 
ميلان (رويترز) 

 

أخبار ذات صلة
«الشانزيليزيه» يحتفل بأبطال أوروبا
ديمبلي أفضل لاعب في «أبطال أوروبا»

ذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن فريق إنتر ميلان استُقبل بصمت بارد في ميلانو اليوم الأحد، عندما ظهر مشجع وحيد في مطار مالبينسا، بعد وصولهم عقب الهزيمة الساحقة في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وكان نهائي دوري أبطال أوروبا السبت حدثاً لن ينساه إنتر ميلان بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الذي حقق فوزاً ساحقاً 5-صفر على استاد أليانز أرينا في ميونيخ.
ونقلت لا جازيتا ديلو سبورت عن المشجع الوحيد الذي كان في استقبال إنتر ويُدعى ماركو قوله «أنا الأحمق الوحيد هنا، لكنهم ما زالوا يستحقون التصفيق».
وأصيب مشجعو إنتر بالذهول وبدأوا يبحثون عن إجابات بعد انهيار طموحات النادي في الفوز بالثلاثية إلى لا شيء في غضون شهر واحد فقط، والتي انتهت بالهزيمة المذلة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
هاميلتون تعليقاً على أدائه في برشلونة: صفر!
الرياضة
هاميلتون تعليقاً على أدائه في برشلونة: صفر!
اليوم 08:41
الأرصاد
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:35
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
الرياضة
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
اليوم 08:27
فيضانات في الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة
اليوم 08:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©