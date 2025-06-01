كورتوا.. «دائرة الشك»!



مدريد (أ ف ب)



يعاني الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني من إصابة في الظهر ما يثير الشكوك حول مشاركته في مباراتي بلجيكا الدوليتين المقبلتين في 6 و9 يونيو المقبل، بحسب ما أعلن النادي الملكي.

ولم يكشف ريال عن المدة المحتملة لغيابه، إلا أن مشاركة كورتوا العائد إلى المنتخب الوطني منذ تعيين الفرنسي رودي جارسيا على رأس «الشياطين الحمر»، موضع شك كبير لخوض المباراتين المقررتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ضد مقدونيا الشمالية الجمعة وويلز الاثنين.

ويعاني كورتوا أيضاً من التهاب في الروماتيزم الذي يسبب آلاما في أسفل الظهر، لكن من المتوقع أن يكون كورتوا جاهزاً للمشاركة مع نادي العاصمة الإسبانية في كأس العالم للأندية (14 يونيو إلى 13 يوليو)، وفقاً للصحافة الإسبانية.