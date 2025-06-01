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الرياضة

شفيونتيك تطيح ريباكينا في «رولان جاروس»

شفيونتيك تطيح ريباكينا في «رولان جاروس»
1 يونيو 2025 20:48

 
باريس (د ب أ)

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واصلت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك حملتها الناجحة في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.
وحققت شفيونتيك، انتصاراً مثيراً على الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الـ12 للبطولة بنتيجة 1- 6 و6 - 3 و7 - 5، في دور الـ16 للمسابقة، لتواصل سعيها للفوز باللقب للنسخة الرابعة على التوالي في البطولة، وهو الأمر الذي لم يتحقق من قبل.
وقالت شفيونتيك بعد تأهلها لدور الثمانية في البطولة: «كنت بحاجة لفعل شيء ما للعودة إلى أجواء اللقاء بعد خسارتي في المجموعة الأولى، وبصراحة، مع أداء ريباكينا بهذا الشكل، لم يكن لدي الكثير من الأمل».
وفازت شفيونتيك بأربعة ألقاب خلال النسخ الخمسة الأخيرة من رولان جاروس، علماً بأنها حققت 39 فوزاً في تلك السلسلة، مقابل هزيمتين فقط، حسبما أفادت وكالة (أسوشيتد برس) للأنباء.
وضربت شفيونتيك موعداً في الدور المقبل مع المصنفة الـ13 الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، التي تغلبت على الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة الرابعة على العالم بمجموعتين مقابل مجموعة، ونجحت سفيتولينا في تحويل خسارتها في المجموعة الأولى أمام منافستها الإيطالية إلى فوز مثير بنتيجة 4- 6 و7 - 6 و6 - 1.

التنس
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باريس
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
رولان جاروس
إيجا شفيونتيك
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