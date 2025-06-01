بول يغيب عن موسم الصيد في فلوريدا لاصطياد أسماك كبيرة في «رولان جاروس»!



باريس (رويترز)



قد تكون صنارات تومي بول تراكمت عليها الأتربة في موطنه فلوريدا مع انطلاق موسم الصيد، لكن المصنف 12 اصطاد أكبر صيد له عندما تغلب على الأسترالي أليكسي بوبرين في الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وأقر بول، وهو صائد أسماك هاو متحمس، بأن رياضة الصيد بالصنارة كانت تشغل تفكيره أحياناً حتى خلال مبارياته في أكبر ملاعب التنس في العالم.

وقال بول في مؤتمر صحفي «الآن، إنها ذروة موسم الصيد في جنوب فلوريدا، لذلك أرى الكثير من الأسماك الرائعة يتم اصطيادها أثناء غيابي، وهذا يجعل قلبي يعتصر نوعا ما، على الأقل يصطادها آخرون، أليس كذلك؟»

وحقق بول فوزاً ساحقاً بتغلبه على منافسه بوبرين بنتيجة 6-3 و6-3 و6-3، ليصبح أول أميركي يصل إلى دور الثمانية في البطولة المقامة في باريس منذ 22 عاماً.

وأصبح بول أيضاً اللاعب الأميركي الوحيد الذي بلغ دور الثمانية على جميع النوعيات الثلاث من الأراضي بعد وصوله إلى قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2023 ودور الثمانية في ويمبلدون عام 2024.

وقال بول: بالنسبة لي، الأمر (صيد السمك) أشبه بملاذ، عندما أمارس الصيد، لا أفكر في التنس، أحياناً عندما ألعب التنس، أفكر في الصيد.

وأضاف «عندما (أمارس الصيد) أشعر بانفصال تام عن عملي وعن التنس، أعتقد أن هذا أمر صحي للغاية».

ويمكن لبول الفوز مرة أخرى في دور الثمانية، إذ سيواجه إما حامل اللقب كارلوس ألكاراز أو مواطنه الأميركي والمصنف 13 عالمياً بن شيلتون.