الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك يطالب «الأبيض» باستثمار جميع الفرص في تصفيات «المونديال»

حمدان بن مبارك يطالب «الأبيض» باستثمار جميع الفرص في تصفيات «المونديال»
1 يونيو 2025 21:19

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منظومة طبية متكاملة لضمان سلامة الحجاج الإماراتيين
«إسلامية الشارقة» تختتم برامجها التوعوية لحجاج الدولة


أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم ثقته بعناصر المنتخب الوطني، وثمّن جهودهم وحرصهم في التدريب والمباريات، داعياً إلى تقديم أفضل أداء وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة أوزبكستان، واستثمار جميع الفرص المتبقية في التصفيات.
جاء ذلك خلال حضوره تدريب «الأبيض» في استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وأشار معالي رئيس الاتحاد إلى أن مجلس الإدارة والشركاء، وكل أسرة الكرة الإماراتية يقفون خلف المنتخب، ويقدمون له كل أنواع الدعم، من أجل أن يحقق طموحه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ورحب معاليه بالمدرب أولاريو كوزمين وجهازه المساعد، وتمنى لهم النجاح مع «الأبيض»، مؤكداً أن كوزمين يعرف الكثير عن الكرة الإماراتية وعناصرها، وهو الأجدر بقيادة المنتخب في هذه المرحلة، كما أنه صاحب إنجازات كبيرة في الكرة الإماراتية.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك: «إننا نقدر حرص اللاعبين على الالتحاق بصفوف المنتخب بعد موسم محلي طويل، ومشاركات خارجية متعددة، لكننا نطمح في الوقت نفسه إلى الاستفادة من هذه التجارب وتوظيفها لمصلحة المنتخب في مبارياته المتبقية».

الإمارات
تصفيات كأس العالم
المنتخب الوطني
اتحاد كرة القدم
حمدان بن مبارك
كوزمين
أوزبكستان
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
نيجيريا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات
اليوم 08:42
هاميلتون تعليقاً على أدائه في برشلونة: صفر!
الرياضة
هاميلتون تعليقاً على أدائه في برشلونة: صفر!
اليوم 08:41
الأرصاد
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:35
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
الرياضة
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
اليوم 08:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©