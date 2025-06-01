«الشانزيليزيه» يحتفل بأبطال أوروبا



باريس (أ ف ب)



احتفل عشرات الآلاف من أنصار باريس سان جيرمان بفريقهم على جادة الشانزيليزيه الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس، واستقبلوا أفراد الفريق بالأهازيج والأعلام والمفرقعات والهتافات المؤيدة.

وتُوج الفريق الباريسي بباكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز تاريخي على الإنتر الإيطالي بخماسية نظيفة السبت ليحصد الثلاثية، بعد أن تُوج بطلاً للدوري الفرنسي والكأس المحلية.

وعادت بعثة سان جيرمان من ميونيخ مسرح المباراة النهائية عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت باريس، قبل أن يتوزع اللاعبون في حافلتين باتجاه الشانزيليزيه، حيث يتوقع حضور مئة الف شخص.

وهتف أنصار سان جيرمان «نحن الأبطال، هنا، باريس» وسط المفرقعات في احتفالية مشهودة.

وكان أنصار الفريق بدأوا احتفالاتهم مبكراً من خلال متابعة لقطات من المباراة النهائية على شاشة عملاقة.

وقالت الطالبة كاميل البالغة من العمر 22 عاماً «كان الأمر رائعاً بالأمس ولم أصدق ما حصل، سيطرنا على مجريات اللعب، والآن نلمس حقيقة أننا أبطال أوروبا».

أما عبد الرحمن (20 عاماً) القادم من مدينة أنجيه خصيصاً للاحتفال بالتتويج وهو من أنصار سان جيرمان منذ أن كان طفلاً، قال «إنه أمر لا يُصدّق، الأمور تسير بطريقة رائعة ولا تجاوزات».

ووصل عبد الرحمن بالأمس مع بعض الأصدقاء وتابعوا المباراة على الشاشة الصغيرة، قبل أن يحتفلوا على الشانزيليزيه قبل أن يعودوا الأحد.