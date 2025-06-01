برينتفورد يتفق على ضم حارس ليفربول



لندن (د ب أ)



علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نادي برنتفورد الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع ليفربول للتعاقد مع حارس المرمى كاويمين كيليهير مقابل 18 مليون جنيه إسترليني (24. 24 مليون دولار).

وأشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة الأولية البالغة 5. 12 مليون جنيه إسترليني لحارس مرمى ليفربول الثاني قد ترتفع إلى 18 مليون جنيه إسترليني في حال استيفاء الشروط المتعلقة بأداء اللاعب.

وينتهي تعاقد الأيرلندي كيليهير مع ليفربول بعد عام، وشارك في أكثر من ربع مباريات الفريق بالدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم بسبب غياب الحارس الأساسي أليسون بيكر بسبب الإصابة.

وترددت أنباء عديد عن رحيل الحارس الأيرلندي عن ليفربول مع انضمام جورجي مامارداشفيلي إلى النادي الإنجليزي في يوليو، علماً بأن ليفربول أكد تعاقده مع حارس مرمى بلنسية في صيف 2024.

ويتزامن انتقال كيليهير إلى برنتفورد مع انتقال مارك فليكن حارس الفريق اللندني البالغ من العمر 31 عاماً إلى صفوف باير ليفركوزن الألماني.

وتبقى هذه الصفقة خطوة أولى في موسم انتقالات مزدحم بنادي برنتفورد، في ظل توقعات برحيل جناح الفريق، برايان مبيمو الذي سجل 20 هدفاً بقميص الفريق الملقب بـ«النحل».