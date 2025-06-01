جريبينف ونيكوكار ينفردان بصدارة «دبي المفتوحة للشطرنج»

معتصم عبدالله (دبي)

انفرد الأستاذ الدولي الكبير الروسي أليكسي جريبينف، بصدارة الفئة A من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الخامسة والعشرين، بعدما رفع رصيده إلى 4.5 نقطة من أصل 5 جولات، عقب فوزه في الجولة الخامسة على الأستاذ الدولي الكبير الهندي بهارات. وشهدت الطاولة الأولى، تعادل المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سيرين، مع بطل النسخة الماضية الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني محمد مرادلي، ليصل كل منهما إلى 4 نقاط، وهو الرصيد الذي يملكه الأستاذ الدولي الهندي روهيت كريشنا، والأرميني سركسيان شانت، والإيراني موفاهِد سينا.

وفي الفئة B، واصل الإيراني وأستاذ الاتحاد الدولي مهدي نيكوكار تربعه على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة «5 من 5»، بعد فوزه على الهندي فندان ألنكار، الذي توقف رصيده عند 4 نقاط، كما رفع الدولي التركماني شيرليف أليار رصيده إلى 4.5 نقطة، بفوزه على الطاولة الثالثة، ليتساوى في المركز الثاني مع الدولي السيريلانكي بيساندو، الذي تغلب على اليوناني أناستاسيوس بافليدس، ويتقاسم 8 لاعبين المركز الثالث برصيد 4 نقاط، من بينهم الدولي الإماراتي حمد عصام. تُقام البطولة بنظام 9 جولات، وتُختتم 4 يونيو الجاري، بإجمالي جوائز يصل إلى 52 ألف دولار.