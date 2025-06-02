الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً

القاهرة (د ب أ)

أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده رسمياً مع محمود حسن ترزيجيه، لاعب الفريق الأحمر السابق. ونشر الحساب الرسمي للأهلي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتريزيجيه، الذي انتهت مسيرته مؤخراً مع فريق الريان القطري، وعلق عليه قائلاً "عودة الفتى الذهبي". وتبلغ مدة تعاقد الأهلي مع تريزيجيه خمسة مواسم، بدءًا من الشهر الجاري، الذي يشهد مشاركة نادي القرن في أفريقيا بكأس العالم للأندية، التي تنطلق بالولايات المتحدة بعد أسبوعين. وكان تريزيجيه وصل للعاصمة المصرية القاهرة، عقب انتهاء إعارته مع الريان، الذي لعب له في الموسم المنصرم، قادماً من ناديه السابق طرابزون سبور التركي. وكان تريزيجيه لاعباً في صفوف الأهلي، قبل أن يرحل عنه في منتصف العقد الماضي، حيث انتقل بين العديد من الأندية الأوروبية، كان أبرزها فريق أستون فيلا الإنجليزي. وكانت قرعة مرحلة المجموعات بمونديال الأندية أوقعت الأهلي، المتوج مؤخراً بلقب الدوري المصري للمرة الـ45 في تاريخه والثالثة على التوالي، في المجموعة الأولى برفقة إنتر ميامي الأميركي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي. ويبدأ الأهلي مشواره في المونديال، الذي يضم 32 نادياً للمرة الأولى، بملاقاة إنتر ميامي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، في 14 يونيو المقبل، في المباراة الافتتاحية للبطولة.