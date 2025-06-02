هاميلتون تعليقاً على أدائه في برشلونة: صفر!

برشلونة (د ب أ)

بدا البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، محبطاً للغاية من مستواه في سباق جائزة إسبانيا الكبرى لسيارات فورمولا 1، مشيراً إلى أنه قدم واحداً من أسوأ سباقاته. أنهى هاميلتون السباق في المركز السابع، لكنه تقدم مركزاً واحداً إلى السادس في الترتيب النهائي، بعد عقوبة ضد الهولندي ماكس فيرشتابن. وأنهى زميله في الفريق، شارل لوكلير من إمارة موناكو، السباق ثالثاً، ليتواجد على منصة التتويج للمرة الثالثة هذا الموسم، بينما لم يتواجد هاميلتون بين الثلاثة الأوائل خلال أول 9 سباقات هذا الموسم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن هاميلتون يتخلف بفارق 23 نقطة عن لوكلير، و115 نقطة عن متصدر البطولة، الأسترالي أوسكار بياستري". وقال هاميلتون "لا أعرف سبباً لأدائي السيء للغاية، لقد كان هذا أسوأ سباق لي من حيث التوازن". وبسؤاله عن الإيجابيات التي خرج بها من سباق جائزة إسبانيا الكبرى، رد السائق البريطاني البالغ من العمر 40 عاماً "صفر". وأضاف: "سأعود إلى الوطن" رداً على الاستفسار عن وجهته القادمة بعد السباق. وفاز هاميلتون بجولة السرعة في الصين في مارس، وكان ترتيبه في أول 9 سباقات بعد انتقاله إلى فيراري هذا الموسم هو العاشر ثم الاستبعاد، ثم السابع والخامس والسابع والثامن والرابع والخامس والسادس. واختتم البريطاني المخضرم تصريحاته "لقد قدم الفريق أداءً رائعاً، ولكن لم تكن لدي أي سرعة في نهاية السباق".