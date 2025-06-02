القيمة السوقية للبريميرليج.. إيزاك وبورنموث أبرز الرابحين وتراجع سيتي وتوتنهام

معتز الشامي (أبوظبي)

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز، الأكثر قيمة في العالم، 541 تغيراً في القيمة السوقية مع آخر تحديث لموقع "ترانسفير ماركت"، انخفضت معها القيمة الإجمالية للدوري بمقدار 516.58 مليون يورو، لكنه لا يزال وبلا منازع الأعلى في عالم كرة القدم، بقيمة 11.30 مليار يورو. وكان من بين أبرز الرابحين نجم نيوكاسل، ألكسندر إيزاك، وديان هويسن، قلب دفاع بورنموث المنتقل إلى ريال مدريد، ومايلز لويس سكيلي، لاعب آرسنال الصاعد، كما ارتفعت قيمة تشكيلات بورنموث بشكل كبير، في حين شكل هذا التحديث صدمةً لمانشستر سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد، الذين واجهوا جميعاً تخفيضات كبيرة في قيم تشكيلاتهم. ولم ترتفع قيمة أي لاعب أكثر من إيزاك، سجل المهاجم 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وزادت قيمته السوقية بمقدار 20 مليون يورو إلى رقم جديد قدره 120 مليون يورو، ليحتل إيزاك الآن المركز الثالث بين أغلى المهاجمين في العالم، خلف هالاند "180 مليون يورو" وكيليان مبابي، لاعب ريال مدريد "170 مليون يورو"، وعلى مدار الموسم، ارتفعت القيمة السوقية لإيزاك بشكل كبير من 75 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، ويعد اللاعب الأكثر قيمة في تاريخ نيوكاسل، وفي تاريخ السويد، وهو الآن رابع أغلى نجم في البريميرليج. وحصل قلب دفاع بورنموث هويسن على ثاني أكبر ترقية "بواقع + 18 مليون يورو ليصل إلى 60 مليون يورو"، يليه لويس سكيلي "+17 مليون يورو إلى 45 مليون يورو"، وساندرو تونالي "+15 مليون يورو إلى 60 مليون يورو"، ولوكاس بيرجفال "+13 مليون يورو إلى 38 مليون يورو". وحصل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول، على ترقية بقيمة 10 ملايين يورو، حيث أصبح أول لاعب من أميركا الجنوبية تصل قيمته السوقية إلى 100 مليون يورو في البريميرليج. وعلى العكس جاء الانخفاض الأكثر أهمية لفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، الذي انخفضت قيمته بمقدار 30 مليون يورو لتصل إلى 100 مليون يورو، وفشل فودين في تسجيل أي هدف أو تمريرة حاسمة لإنجلترا في يورو 2024، ولديه 9 مساهمات فقط في أهداف البريميرليج هذا الموسم، وقضى الأشهر القليلة الماضية بشكل أساسي على مقاعد البدلاء كبديل لمان سيتي. وكانت هناك أيضاً انخفاضات كبيرة لبعض زملائه في فريق السيتي، حيث فقد إيرلينج هالاند عرشه كأغلى لاعب في العالم، وانخفض من 200 مليون يورو إلى 180 مليون يورو، بينما انخفض رودري الحائز على جائزة الكرة الذهبية من 130 مليون يورو إلى 110 ملايين يورو، وسجل هالاند 22 هدفاً فقط في الدوري ولم يفز بأي ألقاب، كما افتقد مان سيتي رودري بشكل كبير هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي في وقت مبكر من الموسم. ومن بين أكبر الخاسرين من التحديث، قائد آرسنال مارتن أوديجارد ومهاجم ليفربول لويس دياز، حيث انخفضت قيمتهما السوقية بمقدار 15 مليون يورو، لتصل إلى 85 مليون يورو و70 مليون يورو على التوالي. كما تم تخفيض قيمة كول بالمر "-10 ملايين يورو إلى 120 مليون يورو". ولم يتأثر أي فريق آخر في تحديث البريميرليج أكثر من مان سيتي فيما يتعلق بالقيمة السوقية لتشكيلاته، حيث شهدا أول موسم بلا ألقاب للفريق منذ 2016/2017 إلى تراجع في تصنيفاته وخسارة في قيمة تشكيلته قدرها 122 مليون يورو، فقد فريق بيب جوارديولا مكانته كأغلى فريق في العالم لصالح ريال مدريد، حيث بلغت قيمة تشكيلته الجديدة 1.18 مليار يورو لمانشستر سيتي. كما شهدت قيمة تشكيلات توتنهام انخفاضاً كبيراً "- 70 مليون يورو إلى 766 مليون يورو" ومانشستر يونايتد "- 57 مليون يورو إلى 699 مليون يورو"، بينما كان بورنموث أكبر الرابحين بزيادة قدرها 25 مليون يورو في قيمة تشكيلته.