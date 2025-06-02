تعرف على قائمة «توب 10» لأغلى مواهب الدوري الإنجليزي

معتز الشامي (أبوظبي)

شهد موسم الكرة الإنجليزية تقبلات عدة، حيث قاد آرني سلوت ليفربول إلى لقبه العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الذي لم يكن مرشحاً لذلك، وحصد كريستال بالاس أول لقب كبير له بكأس الاتحاد الإنجليزي، وأنهى نيوكاسل يونايتد انتظاراً دام 70 عاماً، للفوز بلقب محلي بفوزه في نهائي كأس الرابطة، كما أنهى توتنهام صياماً طويلاً عن الألقاب بفوزه على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي، بينما تبع تشيلسي غريمه اللندني بفوزه بدوري المؤتمرات الأوروبي. وشهد موسم "البريميرليج" ظهور كم كبير من أفضل المواهب الشابة الواعدة في العالم التي بلغت قيمتها السوقية وفقاً لموقع ترانسفير ماركت أرقاماً ضخمة.وأصبح مدافع بورنموث الشاب ديان هويسن والذي انتقل إلى ريال مدريد أغلى نجم تحت 21 عاماً في البريميرليج، حيث ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 18 مليون يورو لتصل إلى 60 مليون يورو في التحديث الأخير. وبلغت القيمة السوقية لكل من لاعب آرسنال إيثان نوانيري، ولاعب مانشستر يونايتد ليني يورو 55 مليون يورو، لكن نجم آرسنال الشاب يحتل المركز الثاني نظراً لصغر سنه. وأكمل نجم مان يونايتد كوبي ماينو، ولاعب مان سيتي سافينيو، "50 مليون يورو لكل منهما" المراكز الخمسة الأولى، على الرغم من انخفاض تصنيفيهما بقيمة 5 ملايين يورو بعد موسمين مخيبين للآمال، وكان مايلز لويس سكلي "45 مليون يورو" بمثابة اكتشاف رائع لآرسنال هذا الموسم وحصل على ترقية أخرى بقيمة 17 مليون يورو، حيث زادت القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 18 عاماً، بمقدار 40 مليون يورو خلال موسم 2024/25. بنما اكتملت قائمة العشرة بانضمام أليخاندرو جارناتشو "45 مليون يورو" وآدم وارتون "45 مليون يورو" وميلوس كيركيز "45 مليون يورو" وريكو لويس "40 مليون يورو".