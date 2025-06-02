باريس سان جيرمان.. البطل 24 على جدران «ذات الأذنين»

معتز الشامي (أبوظبي)

توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الساحق على إنتر الإيطالي 5-0، في ميونيخ، وحقق باريس سان جيرمان رقماً قياسياً جديداً في دوري أبطال أوروبا بفضل خماسيته في إنتر، حيث سجل أكبر فوز على الإطلاق في نهائي في تاريخ المسابقة. وأصبح باريس سان جيرمان الفريق رقم 24 الذي يفوز بكأس أوروبا ويحفر اسماً جديداً على كأس «ذات الأذنين»، وذلك للمرة الثانية في 3 مواسم، بعد فوز مانشستر سيتي على إنتر في عام 2023. وأسفرت جميع النهائيات الخمس التي أقيمت في ميونيخ عن فائز جديد بالبطولة لأول مرة، ففي نهائي موسم 1978/79، فاز نوتنجهام فورست على مالمو، وفي 1992/93، فاز مرسيليا على ميلان، وفي نهائي 1996/97، فاز بروسيا دورتموند على يوفنتوس، وفي 2011/12، فاز تشيلسي على بايرن ميونيخ، وبهذا الفوز، أصبح باريس سان جيرمان ثاني ناد فرنسي فقط يرفع كأس دوري أبطال أوروبا، بعد فوز أولمبيك مرسيليا في عام 1993 وفاز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في مباراته رقم 168 في المسابقة «بما في ذلك كأس أوروبا»، وهي أكبر عدد من المباريات التي لعبها أي فريق قبل الفوز بالمسابقة لأول مرة وفي المقابل، خسر إنتر ميلان الآن أربعة من آخر خمس نهائيات في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا، واحتل يوفنتوس الخاسر في 7 مناسبات، وبنفيكا (5)، وبايرن ميونيخ (5) مواقع قبل إنتر. وبفوزه بدوري أبطال أوروبا، أصبح باريس سان جيرمان تاسع فريق أوروبي مختلف يحقق الثلاثية (لقب الدوري وكأس الدوري الكبرى أيضاً)، ليصبح أول فريق فرنسي يفعل ذلك، وكان لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قد فاز باللقب من قبل كمدرب مع برشلونة في عام 2015، لينضم بذلك إلى نخبة من المدربين الذين فازوا بالجائزة مع ناديين مختلفين، بما في ذلك كارلو أنشيلوتي، وأوتمار هيتسفيلد، ويوب هاينكس، وإرنست هابل، وبيب جوارديولا، وجوزيه مورينيو. كما أصبح إنريكي ثاني مدرب فقط يحقق الثلاثية مع نادٍ أوروبي في مناسبتين مختلفتين، بعد أن فعل ذلك في موسم 2014-2015 مع برشلونة، إلى جانب بيب جوارديولا مع برشلونة في 2008-2009 ومانشستر سيتي في 2022-2023.