الثلاثاء 3 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفيفا: رحيمي قناص العين الفتّاك!

الفيفا: رحيمي قناص العين الفتّاك!
2 يونيو 2025 12:30


معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
دورتموند يبدأ الاستعداد لمونديال الأندية
العين بطلًا لكأس الإمارات تحت 18 سنة

سلّط تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الضوء على الإنجازات التهديفية البارزة لسفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تشهد مشاركة مرتقبة لـ «الزعيم». واستعرض التقرير السجل اللافت للاعب المغربي، بعدما سجل 13 هدفاً في 13 مباراة، قاد بها العين إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتأهل إلى «مونديال الأندية». وأشار التقرير إلى أن حصيلة رحيمي، والتي تضمنت ثلاثية في نصف النهائي وهدفين في النهائي، عادل بها الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة من البطولة، وهو الرقم الذي يتقاسمه مع كل من موريكي (2013)، أدريانو (2016)، وبغداد بونجاح (2018). وتصدّر رحيمي قائمة الهدافين بفارق خمسة أهداف عن أقرب مطارديه، وهم زميله لابا كودجو، وكريزان لاعب شاندونج تايشان، وألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال. وإجمالاً، أحرز رحيمي 23 هدفاً، خلال 40 مباراة خاضها في الموسم الماضي. ولم يقتصر تألق رحيمي على المستوى القاري فقط، بل امتد إلى الساحة الدولية، حيث تُوّج بجائزة أفضل لاعب وهداف بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2020، عندما قاد المغرب للفوز باللقب، كما تألق في أولمبياد باريس 2024، بإحرازه ثمانية أهداف في ست مباريات، أسهمت في تتويج «أسود الأطلس» بالميدالية البرونزية، متصدراً قائمة الهدافين، متفوقاً على الإسباني فيرمين لوبيز، والفرنسي جان فيليب ماتيتا. ويستهل العين مشواره في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة السابعة، بمواجهة يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي في العاصمة الأميركية واشنطن، إلى جانب مباراة منتظرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في أتلانتا.

العين
كأس العالم للأندية
يوفنتوس
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب اليونان ويشعر به سكان مصر
اليوم 07:26
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
التعليم والمعرفة
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
اليوم 01:20
ضيوف الرحمن يؤدون صلاة العشاء في المسجد الحرام (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء «طواف القدوم»
اليوم 01:04
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
الأخبار العالمية
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©