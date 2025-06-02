الفيفا: رحيمي قناص العين الفتّاك!



معتصم عبدالله (أبوظبي)

سلّط تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الضوء على الإنجازات التهديفية البارزة لسفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، وذلك مع اقتراب موعد انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تشهد مشاركة مرتقبة لـ «الزعيم». واستعرض التقرير السجل اللافت للاعب المغربي، بعدما سجل 13 هدفاً في 13 مباراة، قاد بها العين إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتأهل إلى «مونديال الأندية». وأشار التقرير إلى أن حصيلة رحيمي، والتي تضمنت ثلاثية في نصف النهائي وهدفين في النهائي، عادل بها الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة من البطولة، وهو الرقم الذي يتقاسمه مع كل من موريكي (2013)، أدريانو (2016)، وبغداد بونجاح (2018). وتصدّر رحيمي قائمة الهدافين بفارق خمسة أهداف عن أقرب مطارديه، وهم زميله لابا كودجو، وكريزان لاعب شاندونج تايشان، وألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال. وإجمالاً، أحرز رحيمي 23 هدفاً، خلال 40 مباراة خاضها في الموسم الماضي. ولم يقتصر تألق رحيمي على المستوى القاري فقط، بل امتد إلى الساحة الدولية، حيث تُوّج بجائزة أفضل لاعب وهداف بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين عام 2020، عندما قاد المغرب للفوز باللقب، كما تألق في أولمبياد باريس 2024، بإحرازه ثمانية أهداف في ست مباريات، أسهمت في تتويج «أسود الأطلس» بالميدالية البرونزية، متصدراً قائمة الهدافين، متفوقاً على الإسباني فيرمين لوبيز، والفرنسي جان فيليب ماتيتا. ويستهل العين مشواره في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة السابعة، بمواجهة يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي في العاصمة الأميركية واشنطن، إلى جانب مباراة منتظرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في أتلانتا.