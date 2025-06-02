10 أندية في كرنفال أبوظبي «سويم فور لايف» لسباحة الماسترز

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف نادي أبوظبي للرياضات المائية، كرنفال «أبوظبي سويم فور لايف» لسباحة الماسترز «الأساتذة» على مسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن أجندة النادي للموسم الرياضي الحالي، والتي تهدف إلى توفير فرص تنافسية مستمرة، ودعم استراتيجية الترويج لاستضافة أبوظبي لسلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة 2026. وشهد الحدث مشاركة واسعة من مختلف أنحاء الدولة، حيث تنافس أكثر من 220 سباحاً وسباحة يمثلون أكثر من 10 أندية وأكاديميات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، من عمر 18 وحتى 50 عاماً، من الذكور والإناث. ويُعد الكرنفال منصة رياضية مجتمعية وصحية تهدف إلى تعزيز مفهوم الرياضة المستدامة، وتأكيداً على ريادة أبوظبي مركزاً رياضياً عالمياً في رياضة السباحة. وأكد مسؤولو النادي أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار خطتهم الاستراتيجية لتوسيع قاعدة المشاركة في رياضة السباحة، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على الانخراط فيها، إلى جانب التعاون المستمر مع أكاديميات السباحة بالدولة لتطوير مستوى البطولات ورفع مستوى التنافس. كما أشار النادي إلى أن العمل جارٍ على تطوير هذا الكرنفال وتنظيم نسخ مستقبلية منه بشكل أكبر وأوسع، بما يعزز من مكانته كفعالية سنوية تساهم في دعم رياضة السباحة، وترويجها على المستويين المحلي والدولي.