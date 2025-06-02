الجولة 6 تشعل «سباق الصدارة» في «دبي المفتوحة للشطرنج»

معتصم عبدالله (دبي)

استعل صراع الصدارة مجدداً في «الفئة A» من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، مع ختام الجولة السادسة، وذلك بعد تعادل المتصدر الأستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسي جريبينف مع المصنف الأول في البطولة الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سيرين، وسجلت الطاولة الثانية ذات النتيجة، بعد تعادل الأستاذ الدولي الكبير الأرميني سركسيان شانت مع نظيره الإيراني موفاهِد سينا. أما أبرز المستفيدين من الجولة، فكان الأستاذ الدولي الهندي روهيت كريشنا، الذي حقق فوزاً ثميناً على الطاولة الثالثة أمام بطل النسخة الماضية الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني محمد مرادلي، وبذلك، أسفرت الجولة السادسة عن شراكة في الصدارة بين جريبينف وكريشنا برصيد 5 نقاط، فيما يلاحقهم 5 لاعبين برصيد 4.5 نقطة، يتقدمهم نيهال سيرين، المصنف الأول عالمياً في البطولة، الذي لا تزال حظوظه قائمة بقوة للمنافسة على اللقب. وتشهد الجولة السابعة مواجهة نارية على الطاولة الأولى تجمع المتصدرين روهيت كريشنا وألكسي جريبينف، في لقاء يُوصف بـ«صراع الكبار» لفكّ الشراكة على القمة، وعلى الطاولة الثانية، يلتقي نيهال سيرين مع الأستاذ الدولي الكبير الروسي زيمليانسكي، فيما تشهد الطاولة الثالثة مواجهة بين الأرميني شانت والهندي بهارات، وتجمع الرابعة بين الإيراني موفاهِد سينا والأذربيجاني محمد مرادلي، الذي تجمد رصيده عند 4 نقاط بعد خسارته الأخيرة. وفي الفئة B، حافظ أستاذ الاتحاد الدولي الإيراني مهدي نيكوكار على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (6 نقاط من 6 جولات)، بعد فوزه على التركماني شيرليف أليار، وواصل الدولي السيريلانكي بيساندو راشميثا مطاردته للمتصدر، بعد فوزه على الطاولة الثانية أمام أستاذ الاتحاد الدولي البنغالي مصطفى ساجد، رافعاً رصيده إلى 5.5 نقطة. وتشهد الجولة السابعة لقاء قمة على الطاولة الأولى في الفئة B، يجمع بين نيكوكار وبيساندو، في مواجهة قد تفتح الباب لتوسيع الفارق في حال فوز المتصدر، أو تعقيد حسابات الصدارة إذا ما حضر التعادل. أما الطاولة الثانية، فتشهد مواجهة بين الهندي فاندان ألنكار والأرميني باغداسريان دافيت، وكلاهما يملك 5 نقاط، ويتطلعان لاستغلال أي تعثر على الطاولة الأولى، في حين تشهد الطاولات من الثالثة حتى السادسة مواجهات بين ثمانية لاعبين يملكون 4.5 نقطة، من بينهم الدولي الإماراتي حمد عصام الذي يواجه الهندي موكوند هيمانت. ولا تزال معالم التتويج غير واضحة حتى الآن في ظل المنافسة الشرسة وتقارب المستويات، حيث يفتح أي تعثر المجال لظهور أسماء جديدة على الطاولات الأولى والمنافسة على المراكز المتقدمة. وتُقام البطولة بنظام 9 جولات، وتُختتم في الرابع من يونيو في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 52 ألف دولار.