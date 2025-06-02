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الرياضة

«يد نيمار» تتسبب في طرده بمباراته الأخيرة مع سانتوس

«يد نيمار» تتسبب في طرده بمباراته الأخيرة مع سانتوس
2 يونيو 2025 11:42

ساوباولو(رويترز)

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تحدث نيمار عن تأثير دييجو مارادونا على مسيرته المهنية، بعدما التقى به عندما كان طفلاً لكن محاولته تقليد هدف "اليد" الذي سجله الأسطورة الأرجنتينية الراحل باءت بالفشل أمس الأحد، عندما طُرد في ما قد تكون مباراته الأخيرة مع سانتوس.وتفوق مارادونا على حارس إنجلترا بيتر شيلتون عندما سجل هدفاً بقبضة يده، خلال كأس العالم 1986 في المكسيك. وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين سانتوس وبوتافوجو قبل 15 دقيقة من نهاية مباراتهما في الدوري البرازيلي، عندما انطلق نيمار داخل منطقة الجزاء ليتابع كرة مرتدة ويضعها بيده في الشباك. وسرعان ما حاصر لاعبو بوتافوجو الغاضبون اللاعب البرازيلي قبل أن يشهر الحكم الإنذار الثاني في وجه مهاجم برشلونة السابق، لينهي بذلك أول مباراة له مع الفريق من البداية منذ عودته من الإصابة الشهر الماضي. وما زاد الطين بلة تسجيل بوتافوجو هدفاً قبل أربع دقائق من النهاية ليفوز 1-صفر. واعتذر مهاجم الهلال السعودي وباريس سان جيرمان السابق (33 عاماً) لاحقاً لفريقه وجماهيره. وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أخطأت، سامحوني!. إذا لم أُطرد لكنا حصلنا على النقاط الثلاث بكل تأكيد. يمكنكم احتساب هذه النقاط الثلاث ضدي!. وعاد نيمار إلى نادي طفولته سانتوس في يناير الماضي بعد فترة قضاها في الهلال. ويستمر عقده مع النادي البرازيلي حتى 30 يونيو الحالي. وسيحرمه الطرد من المشاركة في مباراة سانتوس ضد فورتاليزا يوم الخميس المقبل، مما يعني أنه لن يتمكن من اللعب مع الفريق مرة أخرى إلا إذا مدد عقده قبل استئناف الدوري في يوليو المقبل بعد كأس العالم للأندية. ويحتل سانتوس المركز 18 في الدوري بعد خسارته سبع من 11 مباراة.

نيمار
سانتوس
بوتافوجو
الدوري البرازيلي
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