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الرياضة

الألماني فون نجم الجولف يحاول جاهداً ألا يبكي!!

الألماني فون نجم الجولف يحاول جاهداً ألا يبكي!!
2 يونيو 2025 14:00


دبي (الاتحاد)

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حصد الألماني نيكولاي فون أول ألقابه في جولة دي بي ورلد، بعد فوزه في بطولة النمسا المفتوحة، ليتقدم 91 خطوة ويحتل المركز 22 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» الصادر اليوم الاثنين، وذلك مع ارتفاع حدة منافسات الموسم الحالي بين ألمع نجوم العالم لحجز مقاعدهم في الدور الختامي الذي يقام في الإمارات في شهر نوفمبر المقبل.
جاء فوز فون في البطولة التي أقيمت في مدينة سالزبورج النمساوية، بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 19 ضربة تحت المعدل، وكسب 585 نقطة ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 769 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي».
وقال فون عقب الفوز: «بصراحة، لا أستطيع وصف ذلك، أنا عاجز عن التعبير الآن وأحاول جاهداً ألا أبكي، كانت رحلة شاقة للغاية خلال العامين والنصف الماضيين عندما خسرت بطاقة المشاركة في الجولة، ثم استعدتها الموسم الماضي في جولة هوتيل بلانر لأتواجد هنا وأحقق الفوز للمرة الأولى».
وواصل النرويجي كريستوفر أداءه القوي في جولة دي بي ورلد، فبعد فوزه بلقب بطولة سودال البلجيكية المفتوحة الأسبوع الماضي، حلّ وصيفاً هذه المرة في بطولة النمسا المفتوحة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، وتحديداً بتسجيله 12 ضربة بإجمالي 60 ضربة في الجولة الرابعة والأخيرة.
وكسب ريتان 304 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده إلى 1376 نقطة في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، ويتقدم إلى المركز السادس.
وتعتبر بطولة النمسا المفتوحة واحدة من بطولات السلسلة الأوروبية هذا الموسم، علماً بأن الموسم الجاري لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.
ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الــ50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.
يذكر أن الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، يحتّل صدارة الترتيب للتصنيف هذا الموسم أيضاً، بإجمالي 2,086 نقطة، ويليه الإنجليزي لوري كانتر برصيد 1507 نقطة، وبالمركز الثالث الإنجليزي تيريل هاتون برصيد 1497 نقطة.

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