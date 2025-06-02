تتويج أبطال «ستار أكاديمي» لبناء الأجسام بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في منافسات النسخة الأولى لبطولة ستار أكاديمي لبناء الأجسام، التي أقيمت في أبوظبي بمشاركة 148 لاعباً من داخل وخارج الدولة.

وشهد المنافسات محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والأعضاء أحمد جوهر وفيصل الغيص الزعابي ومحمد شاهين الحوسني، والحكم الدولي طارق خليل، ومحمد الهادي، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد كبير من الجمهور.

وفي أبرز النتائج، فاز اللاعب محمد صفوت بلقب بطل أبطال فئة الكلاسيك بناء أحسام، بينما فاز سعيد مرادي بلقب بطل أبطال الكلاسيك فيزيك، وفاز محمد سرحان بلقب بطل أبطال الفيزيك، وفاز علي المعمري بلقب بطل أبطال بناء الأجسام.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي، للجنة المنظمة نجاحها بإقامة البطولة بشكل إيجابي في نسختها الأولى، وأثنى على العروض الفنية والجسمانية التي قدمها اللاعبون، بما أسهم بظهور البطولة بالصورة المشرفة، كما أشاد بجهود لجنة حكام بنا الأجسام وما قدمته لنجاح البطولة.

بدوره أكد المري، أن البطولة حققت البطولة أهدافها، ومنها سعي مجلس إدارة الاتحاد إقامة البطولات في جميع إمارات الدولة، وفقاً للخطط الفنية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وثمن جهود أسرة البطولة للتعاون المشترك في نجاحها.