الثلاثاء 3 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تتويج أبطال «ستار أكاديمي» لبناء الأجسام بأبوظبي

تتويج أبطال «ستار أكاديمي» لبناء الأجسام بأبوظبي
2 يونيو 2025 14:15


أبوظبي (الاتحاد)
توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في منافسات النسخة الأولى لبطولة ستار أكاديمي لبناء الأجسام، التي أقيمت في أبوظبي بمشاركة 148 لاعباً من داخل وخارج الدولة.
وشهد المنافسات محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والأعضاء أحمد جوهر وفيصل الغيص الزعابي ومحمد شاهين الحوسني، والحكم الدولي طارق خليل، ومحمد الهادي، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد كبير من الجمهور.
وفي أبرز النتائج، فاز اللاعب محمد صفوت بلقب بطل أبطال فئة الكلاسيك بناء أحسام، بينما فاز سعيد مرادي بلقب بطل أبطال الكلاسيك فيزيك، وفاز محمد سرحان بلقب بطل أبطال الفيزيك، وفاز علي المعمري بلقب بطل أبطال بناء الأجسام.
وبارك الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي، للجنة المنظمة نجاحها بإقامة البطولة بشكل إيجابي في نسختها الأولى، وأثنى على العروض الفنية والجسمانية التي قدمها اللاعبون، بما أسهم بظهور البطولة بالصورة المشرفة، كما أشاد بجهود لجنة حكام بنا الأجسام وما قدمته لنجاح البطولة.
بدوره أكد المري، أن البطولة حققت البطولة أهدافها، ومنها سعي مجلس إدارة الاتحاد إقامة البطولات في جميع إمارات الدولة، وفقاً للخطط الفنية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وثمن جهود أسرة البطولة للتعاون المشترك في نجاحها.

 

أخبار ذات صلة
حملة توعية لضمان ذبح آمن وصحي للأضاحي
"مالية أبوظبي" تطلق دورة الموازنة لعام 2026 لتعزيز الاستدامة المالية
بناء الأجسام
اتحاد بناء الأجسام
عبدالله بن حمد الشرقي
أبوظبي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب اليونان ويشعر به سكان مصر
اليوم 07:26
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
التعليم والمعرفة
«أجيال المستقبل» تختتم برنامجها القرائي الأسبوعي
اليوم 01:20
ضيوف الرحمن يؤدون صلاة العشاء في المسجد الحرام (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء «طواف القدوم»
اليوم 01:04
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
الأخبار العالمية
بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءاً يوماً بعد يوم
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©